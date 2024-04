Egypte: Le Président Al-Sissi rencontre le Roi Abdallah II à Amman en Jordanie

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a rencontré aujourd'hui à la capitale jordanienne, Amman, le Roi Abdallah II de Jordanie.

Le porte-parole officiel de la Présidence de la République a déclaré qu'au cours des entretiens, les deux chefs ont salué les relations historiques étroites et distinguées entre les deux pays frères à tous les niveaux, soulignant leur souci mutuel de développer ces relations fraternelles et de renforcer la coopération commune dans tous les domaines.

Le porte-parole officiel a ajouté qu'on est convenu sur l'importance de poursuivre la coordination et la consultation concernant l'évolution des questions régionales et internationales, notamment la situation dans la bande de Gaza, où la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat a été affirmée, à la lumière des catastrophes humanitaires telles que la famine et la destruction des moyens de subsistance, à laquelle la bande de Gaza et ses habitants sont exposés, mettant en garde contre les conséquences dangereuses de toute opération militaire dans la ville palestinienne de Rafah.Tout en appelant la communauté internationale à jouer son rôle pour acheminer les quantités suffisantes des aides humanitaires sans obstacles, pour secourir les sinistrés dans toutes les zones de la bande de Gaza.

De même, on a signalé le rejet total de déplacer les Palestiniens hors de leurs terres, outre, d'adhérer à la solution à deux États qui garantit l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, en tant que base d'un règlement juste et global de la cause palestinienne.