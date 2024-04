Afrique: Activités portuaires - L'association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la quête de l'excellence et la performance

En marge de la célébration du cinquantenaire de l'Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG), prévu se dérouler les 11 et 12 avril courant à Libreville, l'association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en abrégé AGPAOC, a, trois jours durant, tenu des travaux techniques dans un hôtel de la place, visant à examiner les défis et opportunités qui se présentent à cette organisation avec comme objectif visé, l'excellence et la performance.

Les travaux de Libreville qui succèdent à ceux de Lomé tenus en septembre 2023, étaient axés sur les Finances et Études Économiques (FEE), ainsi que sur des questions Administratives et Juridiques. Il s'est agit pour les experts et participants venant de tous les pays membres de cette organisation de tabler sur des sujets cruciaux tels que : la gestion financière responsable et des stratégies économiques pouvant stimuler la croissance de ces entités portuaires, ainsi que la question liée au suivi des carrières des agents portuaires, en vue de répondre à un besoin :"mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut".

Il était également question de reformater un ensemble de documents juridiques qui encadrent l'adhésion au sein de l'organisation, afin que celle-ci soit en accord avec les textes réglementaires à la fois du pays de chaque adhérent et du pays du siège qui est le Nigeria.

Selon Jean Marie Koffi, le secrétaire général de l'AGPAOC, les assises de la capitale Gabonaise ont consisté également pour les experts de convenir des cadres réglementaires qui logent tout le monde à la même enseigne. Ceux qui sont en avance apportent leur expertise obligeant aux retardataires d'emboîter le pas, en vue de relaver le niveau de croissance de l'ensemble des Ports qui partent de la Mauritanie en Angola.

Et comme principales attentes de ces travaux, des résolutions pragmatiques au sein des différents Ports de l'Afrique de l'ouest et du Centre qui permettent aux décideurs de prendre de bonnes décisions pour une meilleure avancée des activités portuaires globales au sein de l'espace AGPAOC.