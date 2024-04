Congo-Kinshasa: Grand Bandundu - La communauté musulmane Ahmadiyya a célébré l'Aïd-ul - Fitr

Kola communauté musulmane Ahmadiyya a célébré, le 10 avril, l'Aïd-ul- Fitr, en conformité avec les enseignements du livre saint des musulmans, le Coran, et du prophète Muhammad. En République démocratique du Congo (RDC), cette communauté a eu plusieurs programmes humanitaires dans tout le pays.

Les activités menées répondent à l'esprit de philanthropie de la communauté musulmane Ahmadiyya en RDC (Comaco) tel que recommandé par son fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dans un de ses couplets écrits en langue persane : « Mon désir, mon souhait et mon objectif sont au service de l'humanité. C'est mon travail, ma foi, mon inspiration et mon chemin ».

Dans le grand Bandundu, la mission de la Comaco ne s'est pas astreinte de cette obligation religieuse. Elle a également célébré la fête d'Eid-ul-Fitr par des actions humanitaires. Se confiant à la presse , le missionnaire du Comaco/grand Bandundu, Farid Ahmed Bhatti, a indiqué que sa mission a prévu de distribuer des produits alimentaires et non alimentaires dans les territoires de Mushi, Nioki, camp Banku, Bagata et Bandundu-ville. Il a estimé à plus de quatre mille, le nombre de bénéficiaires de ce programme. Ici également, a-t-il précisé, ces programmes ont été organisés par la Comaco appuyée par Humanity First. Les bénéficiaires en ont été des nécessiteux, des orphelins, des vieillards et des handicapés, sans distinction de race ou de religion. La Comaco/grand Bandundu a également aidé financièrement des centaines de personnes (étudiants, malades et nécessiteux).

%

Une recommandation du Coran et du prophète Muhammad

Cette célébration a eu lieu le lendemain du dernier jour de jeûne qui a été observé quotidiennement par tous les musulmans valides, de l'aube au coucher du soleil, tout au long du mois islamique de Ramadan. C'est un jour de grande réjouissance et de bonheur, en particulier pour les personnes fortunées qui ont observé le jeûne et récolté les fruits spirituels de ce saint exercice, conformément aux instructions de Dieu dans le Saint Coran. Cette joyeuse journée et toutes les actions y relatives, selon les textes musulmans, sont menées pour rendre grâce à Allah des bénédictions accordées à tous les fidèles au cours du Ramadan. "Pendant cette fête d'Eid-ul-fitr, à l'accoutumée les musulmans assistent au service de prière de la congrégation de l'Aïd qui a lieu le matin. Ils portent de nouveaux vêtements, cuisinent des plats délicieux et invitent amis et voisins à célébrer avec eux", explique-t-on.

Précisons que le jeûne qui est le troisième pilier de l'Islam n'est pas à considérer, pendant le Ramadan, comme un fardeau inutile. « Il inspire la sympathie pour les affamés et les nécessiteux, et encourage les musulmans à faire un don généreux aux pauvres. C'est dans ce contexte que par la grâce d'Allah et pour suivre les vrais enseignements du saint Coran et du saint prophète Muhammad, la Comaco a prévu plusieurs programmes humanitaires dans tous les coins de la RDC, y compris le grand Bandundu », a soutenu le missionnaire Farid Ahmed Bhatti.

La Comaco vole toujours au secours des nécessiteux dans l'ex-Bandundu. Pendant les fêtes musulmanes, surtout celles qui marquent la fin du carême, elle a l'habitude de partager le repas et autres produits de première nécessité avec les prisonniers et les nécessiteux. Toujours avec le soutien de Humanity first, la Comaco affirme répondre ainsi aux recommandations faites par le prophète de l'Islam.