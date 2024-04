Congo-Brazzaville: Enseignement général - Les dates des examens d'Etat fixées

Le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a publié le calendrier des examens d'Etat, session 2024. Le Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) du 4 au 6 juin ; le baccalauréat du 18 au 21 juin ; le Brevet d'études du premier cycle (BEPC) du 9 au 12 juillet.

Les épreuves du baccalauréat commenceront le 18 juin par les mathématiques pour l'ensemble des séries : scientifiques et littéraires. Elles se poursuivront le 19 juin par le français pour les séries littéraires et les sciences physiques pour les séries scientifiques. L'anglais sera la seconde épreuve du jour, toutes séries confondues.

Le 20 juin, pendant que les candidats des séries littéraires feront l'histoire et la géographie, ceux des séries scientifiques passeront l'épreuve des sciences de la vie et de la terre. Après quoi, les littéraires feront langue (seconde langue respective), les scientifiques feront l'histoire ou la géographie (au choix). Les épreuves du baccalauréat prendront fin le 21 juin. Les littéraires feront philosophie, les scientifiques feront français ou philosophie (au choix). Puis, la boucle sera boulée par l'éducation physique et sportive pour toutes les séries. « Les téléphones portables et les calculatrices programmables sont strictement interdits dans les centres d'examen », précise la note publiée par le ministère l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation relative aux examens d'état.

Quant aux épreuves du BEPC, elles débuteront le 9 juillet par les mathématiques et prendront le 12 juillet par l'éducation physique et sportive. Auparavant, les épreuves orales et écrites du Cepe auront lieu du 4 au 6 juin.

Rappel

L'année dernière au baccalauréat général, le département de la Cuvette Ouest était arrivé en tête ave un taux de réussite de 90,02%. Alors que Brazzaville était dixième avec 43, 81% et Pointe-Noire en dernière position avec 34, 32%. Au BEPC aussi, la Cuvette Ouest était en tête avec un taux de réussite de 85,84%. Le département des Plateaux était dernier 58, 36%. La particularité du BEPC 2023 était que tous les départements avaient réalisé un taux de réussite au-dessus des 50%. Il faut donc attendre les résultats des examens d'Etat de cette année pour savoir si l'exploit sera réédité.