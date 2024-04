Tunisie: Le Chef d'orchestre Boudchart pour la première fois au pays

Tunis — Réputé pour son concept musical original "La Chorale...C'est Vous", le compositeur, arrangeur et chef d'orchestre Amine Boudchar connu sous son nom de scène par Boudchart vient d'annoncer sur sa page et sur son site officiel qu'il sera pour la première fois en Tunisie pour un concert le 18 mai 2024 (20H00) au Théâtre de l'Opéra de Tunis-Cité de la culture Chedly Klibi.

"Je suis ravi de rencontrer pour la première fois le public tunisien auquel je réserve une soirée de haute voltige et un voyage musical exceptionnel pour chanter ensemble les plus belles chansons arabes et tunisiennes" a-t-il posté.

D'origine marocaine vivant en France, Boudchart passionné de musique depuis son plus jeune âge, a fait des études d'ingénieur tout en développant ses compétences musicales en autodidacte. Diplômé du conservatoire de musique de Nanterre en 2020, il est reconnu pour sa polyvalence et son grand talent. Ses compositions dont "Mosaïca", "Bartiya Groove", "Jebli Jam", "Taârida", "Mchina", " Jalsa", se présentent comme un mélange d'éléments classiques et contemporains, avec une touche propre à son identité musicale.

"La chorale...C'est vous!" se présente comme une "expérience familiale unique" où la chorale est formée par le public lui-même. "Lors de mes concerts" dit-il "je propose également mes propres compositions musicales qui marient harmonieusement les mélodies du patrimoine marocain avec les sonorités et les rythmes de l'Occident, créant ainsi une expérience auditive qui ravit et émerveille le public et où nous tissons des liens inoubliables à travers la musique, en créant ensemble des harmonies captivantes".

Ce concept artistique qui a fait ses débuts en 2022 à l'Auditorium Saint Germain de Paris, a connu un grand succès auprès du public et s'est répandu dans plusieurs autres villes, dont Rabat, Casablanca avec plus de 6 000 participants, Marrakech, Fès, Tanger, Agadir et Oujda.

Boudchart s'est produit dans plusieurs autres pays notamment en France, Canada, Belgique, Emirats Arabes Unis (à l'Opéra de Dubaï) et en Arabie Saoudite, à Riyad en janvier 2024 dans un concert qui a drainé plus de 20.000 spectateurs.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo de la chanson "Gana El Hawa" d'Abdelhalim Hafedh interprétée lors du spectacle organisé au Complexe Mohammed V de Casablanca ayant suscité l'émoi parmi les amateurs de musique classique à travers le monde arabe, a figuré pendant des semaines sur les listes des principales tendances des plateformes de médias sociaux telles que YouTube, TikTok, Facebook et Instagram, d'où le surnom « le phénomène Boudchart ».

"Un jeune prodige hors normes", l'artiste qui "tourne à guichets fermés" selon plusieurs médias marocains, Amine Boudchar "ne cesse d'entraîner, à chaque concert instrumental, le public dans un voyage intemporel, mettant à l'honneur le répertoire marocain et oriental immortel. Bien qu'il soit porteur d'un projet que d'aucuns qualifient d'aventureux, il n'en continue pas moins de susciter l'admiration et l'enthousiasme du grand public" écrit L'Opinion Maroc.

sara