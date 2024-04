Algérie: Aïd El-Fitr - Le Général d'Armée Saïd Chanegriha adresse ses voeux aux personnels de l'ANP

ALGER — Le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a adressé, mercredi, ses voeux à l'ensemble des personnels de l'ANP à l'occasion de l'Aïd El Fitr.

"A l'occasion de la célébration de l'Aïd El-Fitr 1445 de l'hégire par notre cher pays, comme par toute la Nation musulmane, il m'est agréable d'adresser à l'ensemble des officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils relevant de l'Armée nationale populaire, et, à travers eux, à leurs familles et à leurs proches, mes meilleurs voeux, priant Dieu Tout-Puissant de nous combler des grâces et bénédictions de cette occasion religieuse bénie et de gratifier notre pays de davantage de progrès et de prospérité dans la sécurité et la stabilité", a écrit le Général d'Armée Saïd Chanegriha dans son message de voeux publié sur le site du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Cette année, notre vaillant peuple a accompli le rite du jeûne dans de bonnes conditions, empreintes de spiritualité et de piété, traduisant les immenses efforts consentis par les corps constitués, à leur tête l'Armée nationale populaire, pour offrir à nos concitoyens les conditions leur permettant d'accomplir au mieux ce devoir à travers l'ensemble du territoire national", a poursuivi le Chef d'Etat-major de l'ANP.

Ainsi, "les visites d'inspection que nous avons effectuées à travers les différentes composantes de l'Armée nationale populaire, au cours du mois sacré de Ramadhan, nous ont permis de nous enquérir des conditions socioprofessionnelles de nos personnels et de constater les immenses efforts consentis par les cadres et personnels de l'ANP, toutes catégories et niveaux de responsabilité confondus, dans l'accomplissement des nobles missions constitutionnelles dont ils sont investis, en tête desquelles l'application rigoureuse de l'ensemble des mesures décidées en matière de préservation de la sécurité, de la stabilité et de la souveraineté du pays, face à toutes les menaces et à tous les dangers induits par la situation géopolitique et sécuritaire instable dans notre espace régional", a-t-il ajouté.

"Je vous exhorte à poursuivre ces efforts persévérants, notamment dans la mise en oeuvre des programmes de préparation au combat et d'instruction décidés dans le cadre de la directive annuelle de préparation au combat en vigueur, en vue de renforcer l'Armée nationale populaire, toutes composantes confondues, conformément à la vision éclairée que nous avons adoptée ces dernières années, surtout s'agissant de la poursuite de la lutte contre le phénomène abject du terrorisme et contre le crime organisé, sous toutes ses formes", a encore écrit le Général d'Armée Saïd Chanegriha.

Le Chef d'Etat-major de l'ANP a conclu son message en renouvelant ses voeux à l'ensemble des personnels de l'ANP, à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, les appelant à se remémorer, en ces jours bénis, les sacrifices consentis par les vénérables aïeux pour la dignité et la fierté de la glorieuse Algérie.