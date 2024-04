Ile Maurice: Accusations d'abus de pouvoir contre le «Deputy Rector»

Lors d'une conférence de presse tenue lundi, à l'hôtel Saint Georges à Port-Louis, les membres de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE) ont accusé le Deputy Rector du collège Friendship Girls de se livrer à des pratiques abusives et de manquer gravement d'éthique professionnelle.

Arvind Bhojun, président de l'UPSEE, a fermement dénoncé le Deputy Rector pour ses pratiques de favoritisme et son entrave à la progression des employés seniors. Il a mis en lumière les répercussions délétères de ces agissements sur le parcours éducatif des étudiants, compromettant ainsi leur avenir académique et professionnel. De plus, il a souligné l'importance absolue du respect des procédures établies pour l'avancement professionnel au sein de l'établissement, insistant sur la nécessité de garantir l'équité d'opportunités pour tous les membres du personnel, indépendamment de leurs affiliations ou relations personnelles.

Face à cette situation alarmante, l'UPSEE a réagi en adressant une lettre à l'Independent Commission against Corruption, demandant une enquête approfondie sur les agissements du Deputy Rector. Parallèlement, une correspondance a été envoyée aux ministères du Travail et de l'Éducation, ainsi qu'à l'Ombudsperson for Children, appelant à une intervention immédiate pour remédier à cette situation.