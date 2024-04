Ile Maurice: Le père reste en détention

«J'estime que l'intérêt de la société à ce que le requérant soit détenu l'emporte sur son droit à sa liberté à ce stade de l'enquête.» La magistrate du tribunal de district de Bambous est catégorique. Elle a refusé la liberté provisoire à un père qui aurait abusé sexuellement de sa fille mineure. L'enquêteur principal explique que la mineure avait signalé à la Brigade pour la protection de la famille le 5 janvier dernier que son père l'avait agressée sexuellement à plusieurs reprises et que le dernier incident datait d'octobre 2023.

Le demandeur a nié les accusations portées devant la police. L'investigation a en outre expliqué que l'analyse ADN a été effectuée et que la police attend le rapport. Il n'a pas pu dire au tribunal dans combien de temps le rapport ADN sera disponible et, à son avis, cela pourrait prendre jusqu'à six mois.

Quant au risque d'interférence avec les témoins, le témoin a déposé que le demandeur réside toujours sur le lieu de l'infraction, où réside également la victime. «Une ordonnance de protection avait été émise contre le requérant en faveur de la déclarante et de sa mère et les effets personnels du suspect se trouvent toujours au lieu de résidence de la fille.»

Pour étayer son objection à la remise en liberté du père, l'enquêteur a soutenu que le père détient un casier dans lequel il avait commis une autre infraction sexuelle. Il a produit un document démontrant que le demandeur a été reconnu coupable de rapports sexuels avec une mineure de moins de 16 ans en cour intermédiaire en 2007.

Après avoir écouté le témoin, la magistrate a noté qu'étant donné que la déclarante n'est autre que la fille mineure du demandeur et qu'en sus de sa relation étroite avec le demandeur, elle devient un témoin vulnérable. «Cependant, je ne peux ignorer le fait que la condamnation antérieure concernait une accusation de rapports sexuels avec une mineure et que le requérant a été condamné par la cour intermédiaire où sont jugés les délits graves.»

La magistrate a ajouté que compte tenu de la vulnérabilité de la déclarante et de son jeune âge couplés à la nature de l'infraction actuelle, de la solidité de la preuve et de la condamnation antérieure du demandeur, elle considère que les conditions ne réduiront pas les risques de récidive et d'interférence avec des témoins. Pour ces raisons, elle a décidé que le suspect resterait en détention.