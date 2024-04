Ile Maurice: Un dentiste escroqué de Rs 50 000

Un individu, se faisant passer pour un policier, a menacé d'enlever les enfants et l'épouse d'un chirurgien-dentiste. Ce faisant, il a réussi à soutirer la somme de Rs 50 000 au praticien. Le dentiste a porté plainte pour escroquerie au poste de police de Rose-Hill.

Ce chirurgien-dentiste, habitant Phoenix, a expliqué dans sa déposition, jeudi dernier, qu'il a reçu un message sur son téléphone de sa secrétaire lui demandant d'appeler d'urgence l'inspecteur de police Bhusan sur un numéro de téléphone précis. Ce qu'il a fait vers 9 h 45. Une voix masculine a décroché et sur un ton menaçant, l'homme lui a dit : «Oui bonjour, je suis l'inspecteur Bhusan. Je sais où travaille votre femme et où vos enfants vont à l'école. Je peux les enlever tout de suite.» Le pseudo policier a ajouté que s'il ne voulait pas qu'il mette sa menace à exécution, il fallait lui donner Rs 50 000. Les instructions étaient qu'il mette l'argent sous enveloppe et la dépose sur le mur de l'Institut français de Maurice à Rose-Hill.

Vers 10 h 35, le dentiste est arrivé près du parking du bâtiment du NPF, à Rose-Hill, en compagnie de son beau-père. Il s'est approché de l'Institut français et a déposé l'enveloppe blanche contenant les Rs 50 000 sur le mur. Puis il a quitté Rose-Hill vers 11 h 30 au volant de sa voiture. Le même jour vers 16 heures, sa femme a reçu un appel et un homme se présentant comme un certain Monsieur Bundhoo lui a demandé si son époux était rentré. Elle a répondu par la négative.

La Central Investigation Division de la Western Division a ouvert une enquête et les images des caméras de Safe City ont été visionnées afin de voir si tout ce qu'a dit le chirurgien-dentiste tient la route et vérifier si la police peut localiser les suspects.