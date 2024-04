Maroc: Des personnalités palestiniennes saluent l'opération humanitaire d'envergure menée par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif

Al Qods — Des personnalités religieuses, académiques et associatives palestiniennes ont salué l'opération humanitaire d'envergure ordonnée par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, et menée par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, à l'occasion du mois sacré de Ramadan.

Dans des déclarations à la presse lors de la cérémonie de clôture de cette opération humanitaire lancée par l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, ces éminentes personnalités maqdessies et dignitaires religieux musulmans et chrétiens, ont mis en avant les grands efforts que Sa Majesté le Roi ne cesse de déployer en soutien à la résistance des Maqdessis, ainsi que les initiatives entreprises par l'Agence Bayt Mal Al Qods.

À cet égard, le Mufti d'Al Qods et de la Palestine, Cheikh Mohamed Hussein, a relevé que l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif déploie des actions considérables et significatives dans la Ville sainte, dont l'impact est perceptible dans tous les aspects de la vie et contribue à soutenir la résistance du peuple palestinien et à préserver l'identité et l'authenticité de la ville sainte.

Il a souligné que les Palestiniens sont profondément touchés par le déploiement de cette aide humanitaire qui a contribué à soulager les souffrances du peuple palestinien, en particulier pendant le mois du jeûne, saluant la détermination constante de Sa Majesté le Roi à répondre aux besoins du Palestiniens notamment pendant les circonstances difficiles.

Cheikh Mohamed Hussein a formé le voeu de voir l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif sous la supervision de Sa Majesté le Roi, poursuivre sa noble action humanitaire et réaliser davantage de succès et d'initiatives au service de la résilience et la résistance du peuple palestinien à Al Qods et dans l'ensemble des territoires palestiniens.

Mgr Atallah Hanna, archevêque grec orthodoxe de Sebastia a de son côté exprimé ses vifs remerciements et sa gratitude à l'Agence pour toutes ses actions entreprises au nom du devoir humanitaire en soutien à la résistance des populations palestiniennes, plus particulièrement les habitants d'Al Qods.

Ces initiatives, a-t-il dit, revêtent de profondes significations, notamment en termes de fraternité, d'unité et de retrouvailles, en direction des chrétiens et des musulmans palestiniens, en particulier lors de ces occasions et fêtes sacrées.

Pour sa part, le vice-gouverneur d'Al Qods, Abdellah Sayyam, a souligné que la forte présence sur le terrain de l'Agence Bayt Mal Al Qods incarne la volonté constante du Maroc de se ranger du côté des Palestiniens dans les épreuves difficiles.

Le Secrétaire général de la présidence de l'université d'Al Qods, Safaa Nasser Eddine, a fait part de sa grande estime pour les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la cause palestinienne et de la résistance des Maqdessis, notant que l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif a organisé des opérations d'Iftar et des soirées ramadanesques à Al Qods tout au long du mois sacré.

Le directeur général de l'hôpital Makassed, Omar Abu Zaida, a exprimé la gratitude de toutes les institutions sanitaires d'Al Qods au Souverain pour ce noble geste qui a coïncidé avec le mois sacré du jeûne et pour le soutien constant que Sa Majesté le Roi ne cesse d'apporter aux Palestiniens en toutes occasions.

L'opération humanitaire lancée par l'Agence Bayt Mal Al Qods s'est achevée lundi soir par une cérémonie d'Iftar marquée par la présence d'éminentes personnalités maqdessies, de dignitaires musulmans et chrétiens, à leur tête le Mufti d'Al Qods et de la Palestine, le directeur du département des waqfs islamiques et des affaires de la sainte mosquée d'Al Aqsa, le gouverneur adjoint de la ville et des représentants d'institutions et associations civiles.

Lors de cette opération, il a été procédé, en deux phases, à la distribution de 2200 paniers alimentaires, au profit de trois centres hospitaliers et quelque 3000 familles maqdessies, réparties sur l'ensemble des quartiers d'Al Qods et ses camps, ainsi que les localités isolées relevant du gouvernorat et situées en dehors du mur. L'Agence a également distribué plus de 30.000 repas, avec une moyenne de 1000 unités par jour tout au long du mois béni.