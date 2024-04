Ile Maurice: Cyclisme - Alexandre Mayer au départ avec l'équipe de St Piran

Alexandre Mayer sera au départ du Tour du Loir-et-Cher en France avec l'équipe continentale anglaise St Piran Cycling. Cette épreuve classée UCI 2.2 se déroulera en cinq étapes du 10 au 14 avril. Elle s'annonce très relevée.

Le Tour du Loir-et-Cher qui en sera à sa 63e édition cette année, a débuté avec une étape longue de 183 kilomètres entre Blois et Vineuil mercredi. Jusqu'à dimanche, ce seront 782 kilomètres au total que devront couvrir les coureurs des 25 équipes en lice dont 11 réserves professionnelles.

«C'est sûr qu'il y aura un gros niveau. Je retrouve avec plaisir les courses en Europe. J'ai couru hier (dimanche) en Angleterre et j'ai pris la neuvième place (NdlR : London Dynamo Spring Race longue de 138 km). Je me sentais assez bien et c'est donc de bon augure. En termes de tactique sur le Tour du Loir-et-Cher, je pense que l'on va essayer de jouer une place au classement général car on a des gars costauds comme Harry Birchill et Sam Culverwell. Il faudra donc les aider», nous confie Alexandre.

«Cette année, nous aurons vingt-cinq équipes, dont onze réserves professionnelles et pour la première fois, il y aura des représentants de vingt-trois nations au départ», se félicite Didier Prévost, vice-président et directeur technique du TLC. Une grande première qui traduit la mondialisation du cyclisme, notamment avec la participation de coureurs érythréens dans une équipe italienne. Un plateau international qui s'annonce relevé avec des sélections nationales (Allemagne, Suède), d'autres pépinières de champions avec les Kazakhs d'Astana, les Belges de Soudal Quick Step et les Baltes de Voltas Tartu 2024.

Les étapes:

Mercredi 10 avril : Étape 1 - Blois - Vineuil, 183 km (Trophée Agglopolys communauté d'agglomération de Blois)

Jeudi 11 avril : Étape 2 - Selles-sur-Cher - Fougères-sur-Bièvre, 183,9 km (Trophée Fougères-sur-Bièvre, commune Le Controis-en-Sologne)

Vendredi 12 avril : Étape 3 - Fréteval - Vendôme, 199 km (Trophée Ville de Vendôme-Souvenir Jean-Claude Mercier)

Samedi 13 avril : Étape 4 - Salbris - Salbris, 121 km (Salbris, Souesmes, Pierrefitte-sur-Sauldre, Selles-Saint-Denis, Theillay, Orsay, La Ferté-Imbault)

Dimanche 14 avril : Étape 5 - Blois - Blois, 97,5 km (Trophée Ville de Blois)