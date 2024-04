Ile Maurice: Cyclisme - Samuel Dupuy s'impose au général, Lucas Froget s'offre la 2e étape

On a eu droit à une seconde étape du Grand Prix KFC à rebondissements dimanche. Vainqueur du contre-la-montre individuel la veille, Christopher Lagane, malade, n'a pas terminé la course. Du coup, l'épreuve est devenue indécise. Au final, ce sont les jeunes loups qui ont joué les rôles principaux. Lucas Froget du Moka Rangers SC-ENL s'offre l'étape alors que Samuel Dupuy remporte le classement général.

Yannick Lincoln a tenté un coup de poker en attaquant à Grand Bois mais n'avait pas suffisamment de jus pour tenir jusqu'au bout.

Dans la première grosse difficulté du jour, la montée de Chamarel, c'est un groupe mené par Christopher Lagane que l'on retrouvait aux avant-postes. Aux cotés du leader du Faucon Flacq SC-KFC-Pepsi, il y avait, notamment les Réunionnais du Sainte-Marie Cycling Development (SMCD), Enzo Fossati et Geoffrey Galtier, Noah Ong Tone et Jeremy Raboude du VCJCC et Lucas Froget (MRSC-ENL). Yannick Lincoln (MRSC-ENL), Samuel Dupuy (VCP) et Thibault d'Unienville (FFSC-KFC-Pepsi) étaient, quant à eux, légèrement décrochés.

Au terme de la descente de Fantaisie rendue glissante et boueuse par les récentes pluies - les deux représentants du VCP, Lucas Martin et Dylan Louis ont d'ailleurs chuté et ont été blessés - la physionomie de course avait bien changé. C'est ainsi qu'à l'entrée de Bel Ombre, on retrouvait un quatuor en tête. Il était composé de Lincoln, Froget, Dupuy et d'Unienville. Un peu plus loin, un autre groupe de quatre avec Galtier, Fossati, Ong Tone et Raboude menait la chasse.

%

Samuel Dupuy qui passe ici la ligne en deuxième position remporte le classement général de l'épreuve.

Les quatre hommes de tête parvenaient à creuser un écart sur la partie plate entre Rivière des Galets et Gros Bois. Puis, on aborda le faux-plat montant sur l'autoroute en direction de La Flora. Le même quatuor avait toujours le contrôle des opérations.

Puis, alors qu'il avait entamé la montée vers Grand Bassin, Yannick Lincoln tenta un coup de poker. Le leader du Moka Rangers faussa compagnie à ses adversaires à Grand Bois et prit une petite avance. Il demeurait, toutefois, dans la ligne de mire de ses poursuivants qui s'observaient. Plus loin, les Ong Tone, Fossati et Galtier notamment, n'avaient pas abdiqué et refaisaient progressivement leur retard.

Voyant cela, Froget décida d'accélérer. Il revint sur Lincoln qui n'avait pas les forces de le suivre et il se dirigea seul vers la ligne d'arrivée à Pétrin. Dupuy arriva en deuxième position, comme lors du CLM la veille, s'offrant par la même son premier succès dans une course à étapes en toutes catégories.

Chez les cadets, Tristan Hardy, déjà victorieux du chrono samedi, a aussi remporté l'étape en ligne hier et s'impose avec un net avantage au classement cumulé. Dans la course réservée aux minimes, Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC-Pepsi) s'est de nouveau illustré tout comme Strella Nizelin (Académie Constance) chez les féminines de moins de 17 ans.

Résultats:

2e étape

Élite/junior (116 km)

1.Lucas Froget (MRSC-ENL) 3h19:19 ; 2. Samuel Dupuy (VCP) 3h19:23 ; 3. Yannick Lincoln (MRSC-ENL) 3h20:10 ; 4. Geoffrey Galtier (SMCD, Reu) 3h20:31 ; 5. Noah Ong Tone (VCJCC) 3h20:36

Cadet/pass-cycliste/Master/féminine plus de 17 ans (79 km)

1.Tristan Hardy (FFSC-KFC-Pepsi) 2h14:53 ; 2. Damien Vassor (SMCD, Reu) 2h16:03 ; 3. Juliano Ndriamanampy (AC Constance) 2h16:48 ; 4. Aurélie Halbwachs-Lincoln (MRSC-ENL) 2h17:35 ; 5. Julien Cornette (BRSC) 2h18:40

Classement général

Élite/junior

1.Samuel Dupuy (VCP) 3h41:30 ; 2. Lucas Froget (MRSC-ENL) 3h42:15 ; 3. Noah Ong Tone (VCJCC) 3h43:05 ; 4. Yannick Lincoln (MRSC-ENL) 3h43:13 ; 5. Geoffrey Galtier (SMCD, Reu) 3h43:38

Cadet/pass-cycliste/Master/féminine plus de 17 ans

1.Tristan Hardy (FFSC-KFC-Pepsi) 2h37:44 ; 2. Damien Vassor (SMCD, Reu) 2h40:37 ; 3. Juliano Ndriamanampy (FFSC-KFC-Pepsi) 2h42:27 ; 4. Henri Rouillard (FFSC-KFC-Pepsi) 2h42:44 ; 5. Aurélie Halbwachs-Lincoln (MRSC-ENL) 2h43:10

Minimes (31 km)

1.Jinino Ndriamanampy (FFSC-KFC-Pepsi) 57:07 ; 2. Léo David (FFSC-KFC-Pepsi) m.t ; 3. Christiano Villemain (FFSC-KFC-Pepsi) m.t

Féminines moins de 17 ans (31 km)

1.Strella Nizelin (AC Constance) 1h07:08 ; 2. Amelea Monty (AC Constance) 1h12:54 ; 3. Gracy Dwareeka (MCA) 1h17:56

Impressions:

Samuel Dupuy (vainqueur au général élites/juniors) :

«La course s'est bien passée malgré les difficultés. J'ai été décroché dans la montée de Chamarel mais avec d'autres coureurs, j'ai réussi à revenir dans la descente de Fantaisie. Ensuite, sur le plat il y a eu des attaques. Je me suis accroché. Dans la dernière montée (vers Grand Bassin), j'ai tout donné pour essayer de finir le plus près possible afin de gagner au classement général et j'ai réussi. C'est ma première victoire dans une course à étapes en toutes catégories et je suis très satisfait.»

Lucas Froget (vainqueur 2e étape élites/juniors) :

«La tactique qu'on avait établie au départ n'a pas vraiment marché. A la fin, quand je me suis retrouvé avec Samuel Dupuy et Thibault d'Unienville et qu'on était en train de se regarder, j'ai saisi une opportunité pour partir d'autant qu'il y avait Noah (Ong Tone) qui revenait. J'ai rattrapé Yannick (Lincoln) en haut de Grand Bassin et il m'a dit de partir et j'ai continué jusqu'à l'arrivée sans me poser de questions. Je suis super content de mon CLM hier (samedi) aussi. Le travail paye et là je dois dire un grand merci à Yannick qui est mon coach, à mes parents, à Pegasus bike, le Moka Rangers SC et Gerolain Mechanical Services.»

Tristan Hardy (vainqueur au général cadets) :

«On s'est retrouvé à trois devant. Il y avait Juliano Ndriamanampy, le Réunionnais (Damien Vassor) et moi. J'ai imprimé un pas et à un moment, Juliano a lâché. Le Réunionnais s'est accroché. J'ai alors continué mon effort et il a fini par lâcher prise lui aussi. Il restait environ trois kilomètres quand j'ai fait la différence et je suis rentré seul. Hier (samedi), j'avais bien géré le contre-la-montre et je suis content de mon résultat.»