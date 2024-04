Algérie: Respect quasi-total du système de permanence au 1er jour de l'Aïd El Fitr

ALGER — Le taux de réponse des commerçants au système de permanence durant le premier jour de l'Aïd El Fitr a atteint pratiquement 100%, a affirmé mercredi à Alger, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, qui a réaffirmé, par ailleurs, la détermination des autorités publiques à asseoir une politique commerciale basée sur des mécanismes qui garantissent l'abondance et la stabilité des prix tout au long de l'année.

Dans une déclaration à la presse lors d'une visite de terrain dans plusieurs communes de la wilaya d'Alger pour s'enquérir du programme de permanence établi par le ministère, le ministre a souligné que " 99,85 % du nombre total des commerçants concernés par la permanence pour le premier jour de l'Aïd El-Fitr dans toutes les wilaya du pays, soit 51248, ont respecté le programme".

Il a salué les commerçants notamment ceux activant dans le domaine des produits de large consommation tels que les boulangeries, les épiceries et les marchands de fruits et légumes, qui ont ouvert leurs magasins volontairement, même s'ils ne sont pas astreints au travail durant ces journées de fête.

M. Zitouni a précisé à cet égard que le nombre de commerçants ayant ouvert leurs magasins volontairement "représente trois fois le nombre de ceux assujettis au système de permanence à travers l'ensemble des wilayas du pays", soulignant que le premier jour de l'Aïd El Fitr a été marqué par une abondance des différentes denrées alimentaires essentielles, à l'instar du pain, de la viande, du lait, des fruits et légumes, et ce à des prix stables qui n'ont connu aucune augmentation.

Dans le même sillage, il a affirmé que l'abondance "constitue l'arme la plus puissante contre la spéculation et que les services de contrôle barreront la route aux spéculateurs".

M. Zitouni a également déclaré que le programme du mois de Ramadhan "a été couronné de succès" grâce à la mobilisation des cadres des ministères du Commerce et de l'Agriculture, des citoyens, des commerçants intègres, des producteurs et du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

La visite a été marquée par une tournée d'inspection au niveau de commerces et d'unités de production au niveau de la ville nouvelle de Sidi Abdallah, El Biar et Birkhadem, en présence des autorités locales.

Le ministre a mis en avant l'importance de la décision de mobiliser les minoteries et les laiteries, ce qui "a contribué à l'abondance des produits et à la stabilité des prix".

Au niveau du complexe laitier d'Alger (Birkhadem) "Colaital", le ministre du Commerce a mis en avant l'importance des mesures prises par l'unité, en vue de renforcer ses capacités productives et de maîtriser la distribution, appelant, par là même, à la nécessité, pour l'unité qui couvre trois wilayas au Centre du pays, de disposer de données et d'informations précises relatives à la demande sur le lait subventionné et de "réguler la distribution du lait".

"Le réseau de distribution de lait doit être numérisé tout au long de l'année et à toutes les étapes, dans le cadre d'une organisation rigoureuse pouvant répondre aux exigences du marché, sans gaspillage", a-t-il poursuivi, mettant en exergue les efforts consentis au niveau de la laiterie qui dispose de 114 distributeurs, assure l'approvisionnement de 900 commerces privés, et a mobilisé l'ensemble de son effectif (600 travailleurs) pour la période de l'Aïd.

M. Zitouni a, en outre, mis en avant l'adhésion des citoyens et des commerçants à la démarche des autorités publiques visant à "préserver le pouvoir d'achat, ce qui a permis aux citoyens de passer le mois du Ramadhan dans des conditions normales, et a rendu possible la mise en place d'une politique commerciale qui repose sur des indicateurs et des mécanismes garantissant l'abondance et la stabilité des prix tout au long de l'année".

Cette visite a été l'occasion pour le ministre de souligner aux commerçants et propriétaires de grandes surfaces commerciales (supermarchés) la nécessité d'appliquer des prix raisonnables, notamment en ce qui concerne les fruits, les légumes et les viandes, ajoutant que dans le cadre du programme de contrôle, son département lancera prochainement une campagne dans le but de contrôler les importateurs et de vérifier leur réseau de distribution, et ce, en vue de contrôler les prix.

M. Zitouni a également fait état de la persistance de certaines pratiques interdites, à l'instar du phénomène de l'abattage des brebis par certains professionnels du secteur, soulignant qu'il sera prochainement procédé à la publication d'une instruction rappelant l'interdiction de cette pratique avec le durcissement des sanctions.

L'objectif des autorités publiques à travers l'importation de viande ces derniers temps, a-t-il dit, n'est pas seulement d'assurer la disponibilité de ce produit pour le citoyen avec des prix étudiés, mais aussi de contribuer à faire baisser les prix des viandes locales.

Aussi, le ministre s'est dit étonné de la hausse des prix de la banane ces temps-ci, précisant qu'une action est engagée pour "renforcer et contrôler le marché de la banane au vu de la hausse injustifiée de ses prix, sachant, a-t-il dit, que nous en avons importé 320.000 tonnes l'année dernière".

Au niveau de la Nouvelle ville de Sidi Abdallah, le ministre a affirmé que la ville a bénéficié de projets de réalisation de marchés de proximité, dont les travaux sont en cours, expliquant qu'elle représente un pôle urbain important pour la wilaya d'Alger, et nécessite, de ce fait, plusieurs structures de commerces et de services.