Algérie: Oran - Le M'semen, un mets incontournable le jour de l'Aïd El Fitr

ORAN — Nombre d'Oranaises optent pour la préparation du "M'semen", une sorte de pâte feuilletée traditionnelle, considérée comme un mets incontournable accompagnant la célébration de plusieurs fêtes, notamment le premier jour de l'Aïd El Fitr.

Préparé à l'aube, avant la prière de l'Aïd, le M'semen, qui est un mets traditionnel très prisé partout en Algérie, rivalise avec les meilleurs gâteaux du premier café du matin sur beaucoup de tables dans la capitale de l'Ouest.

C'est un délicieux mets apprécié des petits comme des grands, dans toutes les couches sociales, et qui a su résister au temps avec l'introduction de nouvelles modes de consommation.

Alors que certaines ménagères se lèvent tôt pour le préparer, d'autres préfèrent l'acheter dans les commerces de gâteaux traditionnels, souvent pris d'assaut à la veille de la fête, célébrant la fin du mois du jeûne.

Au retour de la prière de l'Aïd, les carrés de "M'semen" au miel et les dattes sont le premier plat garnissant les tables du premier matin de "Choual", accompagnant les voeux, échangés entres les membres d'une même famille dans une ambiance joviale.

Il est également l'une des douceurs proposées sur les tables garnies de gâteaux et de friandises pour accueillir les premiers invités, venus partager la joie de l'Aïd.

Mme Fatima, de Boutlelis, affirme que la préparation du "M'semen" est "une tradition perpétuée de mère en fille dans sa famille", ajoutant qu'"elle tient à la transmettre aux jeunes générations".

Nécessitant des ingrédients très simples, principalement de la semoule, de l'huile et de l'eau, la préparation du "M'semen", n'est pas très compliquée non plus. Il est souvent garni de miel ou de sucre, au moment de le servir.

La modernité impliquant une évolution dans l'art culinaire en Algérie, notamment la pâtisserie et les gâteaux, n'a guère atténué la popularité du "M'semen", toujours préparé à l'ancienne, et qui occupe une place de choix parmi les mets les plus appréciés aux cours des différentes fêtes et occasions.

La popularité de cette pâte feuilletée traditionnelle motive les spécialistes de gâteaux traditionnels à se lancer dans ce genre de commerce, auquel se joignent des ménagères qui le préparent à la maison pour les revendre aux commerces ou via les réseaux sociaux.