Ile Maurice: Les discussions en interne se poursuivent

Le Parti travailliste (PTr) et le Mouvement militant Mauricien (MMM) sont en attente, alors que le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) poursuit des discussions en interne. En bref, voilà ce qui s'est passé au niveau des trois partis de l'opposition parlementaire en ce jour férié, hier.

En effet, le PMSD tente de recoller les morceaux après que son leader a exprimé sa désapprobation envers deux députés du parti. Les noms cités depuis lundi soir sont : Khushal Lobine et Richard Duval. Une rencontre de réconciliation a eu lieu hier après-midi chez un membre du PMSD. Les discussions se sont poursuivies jusqu'à tard mais on ne connaissait pas encore le dénouement à l'heure où nous mettions sous presse.

Après les négociations avec Navin Ramgoolam et Paul Bérenger lundi matin, Xavier-Luc Duval a été très actif. Dans l'après-midi, il a d'abord animé un bureau politique dans son bureau avec ses parlementaires mais aussi avec des anciens et des cadres du parti avant de présider une réunion exécutive à Astor Court, à Port-Louis.

Xavier-Luc Duval n'a révélé aucun détail de sa rencontre avec Navin Ramgoolam et Paul Bérenger mais il a fait état des sacrifices consentis par le PMSD dans le passé, surtout pour soutenir le PTr et Navin Ramgoolam. Il a rappelé comment il l'avait soutenu en 2011 quand le Mouvement socialiste militant (MSM) avait quitté le gouvernement. «Des transfuges du MSM ont rejoint le PTr après», a-t-il rappelé. En 2014, quand le PTr et le MMM ont fait une alliance, le PMSD a été poussé à la porte car, à cette époque, seul un ticket lui avait été offert et il devait lui revenir. Il a laissé entendre qu'il est en faveur d'une alliance avec le PTr et le MMM mais pas à n'importe quel prix. Si Adrien Duval était absent du bureau politique de samedi matin, il était bien présent lundi.

%

Piques

Du côté du PTr et du MMM, la balle est dans le camp du PMSD. Les deux leaders ne souhaitent pas entrer dans la cuisine interne des Bleus. Mais selon leur entourage, plus les négociations tardent, plus la tenue du rassemblement du 1er-Mai risque de ne pas connaître le succès escompté. Dans un premier temps, il était question que le PTr et le MMM aillent ensemble à Port-Louis le 1er-Mai, tandis que le PMSD allait organiser une journée portes ouvertes le 5 mai, à Grand-Gaube, pour marquer le 28e anniversaire du décès de sir Gaëtan Duval. Ses deux partenaires avaient exprimé leur désaccord avec une telle initiative.

Par ailleurs, sur le réseau social, les piques du côté du PMSD se poursuivent. Sur sa page, Adrien Duval a écrit : «La reconnaissance vieillit vite.» (Aristote). De son côté, Aurore Perraud a posté : «Certaines personnes sont comme des pigeons. Tu les aides à s'envoler et une fois en l'air, elles te chient dessus.» Ils sont les seuls à savoir à qui ces piques sont adressées.