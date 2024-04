Afrique: CAN Maroc-2024 - Le futsal africain en fête à Rabat

Rabat — Le rideau sera levé, jeudi à Rabat, sur la Coupe d'Afrique des Nations (CAN Maroc-2024) de futsal, qui promet aux amoureux de cette discipline sportive un spectacle de haute facture pendant une dizaine de jours.

Après la 6è édition tenue en 2020 à Laâyoune, la CAN de futsal est organisée pour la deuxième fois consécutive au Maroc, ce qui vient confirmer à nouveau la réputation du Royaume comme terre d'accueil d'évènements sportifs par excellence.

Grâce à ses nombreux atouts en termes d'infrastructures et d'équipements sportifs aux standards internationaux, d'hébergement et de logistique, le Royaume est devenu une destination de prédilection pour abriter des compétitions sportives continentales et internationales d'envergure, à l'instar de la CAN de futsal, et s'apprête à accueillir la CAN de football en 2025 et la Coupe du monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal.

Lors de cette 7è édition de la CAN, qui s'annonce passionnante avec des matchs très disputés, le futsal africain sera à l'honneur à Rabat du 11 au 21 avril courant.

Pour l'occasion, la salle Ibn Yassine et le Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat ont été rénovées pour accueillir huit des meilleures sélections africaines de futsal qui se disputeront le titre continental tant convoité.

Double tenante du titre, la sélection nationale, qui affiche une forme étincelante ces dernières années, sort nettement du lot pour briller encore lors de cette compétition et s'adjuger un troisième titre d'affilée sur ses terres et devant son public.

L'Egypte, finaliste lors des trois dernières éditions et championne à trois reprises, un record, sera également de la partie, tout comme la Libye sacrée en 2008.

Le Ghana, ancien finaliste, l'Angola, troisième en 2020, la Zambie, la Namibie et la Mauritanie tenteront, pour leur part, de jouer les trouble-fête.

Outre le sacre continental, l'autre enjeu de cette CAN est la qualification à la prochaine Coupe du monde. Les deux équipes finalistes et celle arrivée troisième décrocheront leur ticket pour ce Mondial prévu du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan.

Lors de la dernière édition de la Coupe du monde de futsal en 2021 en Lituanie, l'Afrique était représentée par le Maroc, quart de finaliste, l'Egypte et l'Angola.

La Coupe d'Afrique des Nations de futsal, qui s'appelait jusqu'en 2015 le Championnat d'Afrique de futsal et qui est organisée tous les quatre ans, constitue une occasion de célébrer le futsal, une discipline sportive qui connait actuellement un véritable engouement.

Très spectaculaire et prolifique en buts, le futsal, une sorte de football à cinq qui se joue en salle, bénéficie désormais d'une bonne médiatisation et a toujours plus d'adeptes dans le monde.

Au Maroc, cette discipline sportive ne cesse de rayonner et de gagner encore plus de fans et les prouesses de l'équipe nationale ne sont forcément pas étrangères à la popularité du futsal au Maroc.

L'édification d'une forte équipe nationale, classée au 8è rang mondial, n'est pas le fruit du hasard mais d'un intérêt accru de plusieurs clubs pour cette discipline, de l'engouement du public marocain et d'un soutien considérable de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

Les exploits de l'équipe nationale ont été accompagnés par un développement important du championnat national, passé d'un championnat avec deux poules à un championnat professionnel, grâce notamment à l'appui de la FRMF qui offre les conditions optimales de réussite.

Cette discipline rayonne également au Maroc grâce à un encadrement technique national de haut niveau, des clubs ambitieux, des joueurs talentueux et des supporters passionnés.