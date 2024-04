Cote d'Ivoire: Virus de peste porcine déclaré à Daloa – Le gouvernement prend des mesures pour limiter la propagation de la maladie

Suite à une mortalité suspecte de porcs dans une ferme à Batéguédia (Daloa), due à la présence de virus de la peste porcine africaine (PPA), le gouvernement a pris des mesures dans l’objectif de circonscrire cette épizootie. Rapportent des sources gouvernementales.

Il s’agit, notamment, de l’interdiction de mouvement de porcs, produits et sous-produits porcins dans le département de Daloa, de l’abattage sanitaire des porcs dans le périmètre des foyers, du nettoyage et désinfection des élevages touchés et de la surveillance sanitaire renforcée dans les zones à risque.

La PPA étant une maladie à déclaration obligatoire, le gouvernement invite les populations à signaler toute moralité suspecte de porcs. Et de rassurer que cette maladie est sans danger pour l’homme et que la consommation de viande de porc et de produits porcins peut se faire sans risque.

Il faut rappeler que cette maladie est apparue pour la première fois en 1996 où elle a entraîné la mortalité de 100 000 porcs et fait dépenser plus de 1,8 milliard FCFA à l’Etat ivoirien. En outre, entre 2015 et 2023, la Côte a connu cinq épizooties qui ont coûté 9,2 milliards FCFA à la filière porcine en termes de pertes économiques directes.