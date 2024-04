Algérie: Wilayas de l'Ouest - L'Aïd El-Fitr célébré dans une atmosphère de joie et de compassion

ORAN — Les citoyens des wilayas de l'Ouest du pays ont célébré, mercredi, l'Aïd El-Fitr, à l'instar des autres régions du pays, en accomplissant les prières de l'Aïd dans les mosquées, créant ainsi des scènes de joie, de solidarité et de compassion solidement ancrées dans la société algérienne.

Tôt dans la matinée, les mosquées se sont remplies de foules de fidèles, venus accomplir la prière de l'Aïd, avec les "Takbir" et "Tahlil" matinaux, avant d'écouter les "khotba" de l'Aïd, dans lesquels les imams des mosquées ont souligné la nécessité d'appliquer les enseignements tolérants de l'Islam, qui appellent à l'amour, à la tolérance et à la solidarité.

Après la prière, les enfants se sont précipités pour sortir dans les rues, vêtus de leurs plus beaux habits, heureux de partager leur joie en cette journée, surtout que certains d'entre eux avaient observé le jeûne durant le mois du Ramadhan.

Les signes de joie étaient perceptibles chez les enfants, fiers d'avoir accompli le quatrième pilier de l'Islam, dans une atmosphère de partage et de convivialité, à travers l'échange des félicitations et la prière pour l'acceptation du jeûne du mois sacré.

A Oran, certains parcs ont commencé à ouvrir leurs portes à midi en ce premier jour de l'Aïd pour accueillir les familles oranaises, comme le Jardin Méditerranéen, le parc d'attraction "Kasr El Ahlam", et le nouveau Jardin d'Es-Seddikia.

L'affluence à ces espaces, habituellement considérés comme une destination de divertissement et de loisir, était timide pour ce premier jour, traditionnellement réservé aux visites familiales, hormis quelques familles qui ont opté pour faire y un tour et offrir une balade et quelques jeux pour les enfants.

Le front de mer, une destination indémodable à Oran, a accueilli, comme de coutume, des dizaines d'Oranais. De nombreux vendeurs de jouets et de friandises, ainsi que des photographes, sont comme d'habitude présents sur les bords des trottoirs, afin d'immortaliser les souvenirs des enfants, lors de cette fête.

L'une des coutumes des Algériens en ce jour béni est d'entretenir les liens de parenté en rendant visite à la famille et aux proches, en plus de rendre visite à leurs défunts aux cimetières, ainsi qu'aux hôpitaux pour partager la joie de l'Aïd avec ceux qui n'ont pas eu la chance de la vivre au sein de leurs familles et proches.

Incarnant les valeurs de tolérance et de partage véhiculées par cette fête, de nombreux citoyens, bienfaiteurs et organisations caritatives se sont rendus aux hôpitaux pour partager les joies de l'Aïd avec les malades, dont l'état de santé ne leur a pas permis de rejoindre leurs familles.

A cet égard, le bureau de wilaya du Croissant Rouge algérien, en coordination avec la direction locale de la Santé et de la Population, a organisé une visite au Centre anti-cancer "Emir Abdelkader" à Meserguine (Ouest d'Oran), afin d'adoucir cette journée pour les patients, notamment les enfants, qui n'ont pas eu la chance de la passer dans la chaleur familiale, a indiqué Karim Mouchi, chef de ce même bureau.

Pour sa part, Yakout Aissani, membre du bureau de wilaya de l'Observatoire national de la société civile, a déclaré que cet organisme a partagé la joie de l'Aïd avec les patients atteints de cancer, pour qui ils ont organisé un déjeuner et distribué des cadeaux et des jouets.

A Mascara, des activités de solidarité et artistiques ont été organisées au profit des enfants malades issus de familles nécessiteuses au niveau de 7 établissements hospitaliers publics de la wilaya, selon le Commissaire de la wilaya des Scouts musulmans algériens, organisateur de l'initiative, en coordination avec la Direction de la Santé locale.

Des spectacles acrobatiques et des divertissements ont été présentés par des équipes artistiques des scouts, qui ont distribué des cadeaux et des jouets pour apporter de la joie à leur coeur et leur faire oublier leurs souffrances et leurs maladies pendant un laps de temps, selon la même source.

D'autre part, le wali de Mascara Farid Mohammedi, accompagné du Président de l'Assemblée populaire de la wilaya, a visité aujourd'hui le service de pédiatrie de l'EPS "Meslem Tayeb" de Mascara, où il a supervisé la distribution de cadeaux pour les enfants malades pour partager avec eux la joie de l'Aïd El-Fitr, selon la cellule de communication des services de wilaya.

Le même responsable a également honoré Kada Bekkari, le lauréat du premier prix national pour la mémorisation, la récitation et l'interprétation du Saint Coran, organisé pendant le mois sacré de Ramadhan, qui a bénéficié d'une Omra aux Lieux Saints de l'Islam.

Dans la wilaya de Tissemsilt, les fidèles ont accomplis la prière de l'Aïd dans une ambiance pleine de ferveur et de foi. A la mosquée "Abou Bakr Essedik", au chef-lieu de la wilaya, ils ont écouté les "khotba" de l'Aïd, qui a abordé les valeurs du partage et de la solidarité.

Les visites familiales ont été entamées, juste après la prière, avec l'échange des plats de gâteaux et des voeux.

D'autre part, le premier jour de cette fête a été marqué par le respect des commerçants et les opérateurs économiques des permanences de l'Aïd, selon les déclarations du chef de service du contrôle au niveau de la direction locale du commerce, Safi Bakhti.

Une vingtaine d'équipes de contrôle, relevant de cette même direction, mobilisées pour la première matinée de l'Aïd, ont constaté le respect du planning de la permanence, ce qui a permis la disponibilité des différentes denrées alimentaires de large consommation, a-t-il fait savoir, notant que 559 commerçants et opérateurs économiques ont été mobilisés pour assurer le service à travers les différentes communes de la wilaya.