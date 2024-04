Ile Maurice: Polémique autour d'un bureau au Paille-en-queue Court

Ken Arian réfute l'allégation selon laquelle la rénovation de son bureau a été annulée... On se rappellera que Ken Arian avait pris tout le 19e étage au Paille-en-queue (PEQ) Court pour y installer son bureau de Chief Executive Officer (CEO) d'Airport Holdings Ltd (AHL).

Il voulait aussi prendre possession du 11e étage et faire transférer tout le département des finances à Ébène. Cela, alors que le bâtiment appartient à Air Mauritius (MK) et non AHL. La centaine d'employés du département des finances de MK n'avaient même pas été consultés. Les CEO de MK de l'époque, Krešimir Kucko, puis Laurent Recoura, laissaient Ken Arian faire à sa guise.

C'était avant que le CEO d'AHL ne tombe en disgrâce et ait dû démissionner comme membre du board de MK. C'était aussi avant que Charles Cartier ne soit nommé CEO de MK. Ainsi, nous venons d'apprendre que ces déménagements et réaménagements viennent d'être annulés. Le budget prévu par Ken Arian pour la rénovation de son nouveau bureau a été réalloué à la rénovation de la cafétéria des employés au troisième étage du PEQ Court.

Le transfert des employés de MK vers Ébène a aussi été annulé. Selon nos informations, Ken Arian voulait que Krešimir Kucko descende au 17e ou 18e étage pour faire de la place à ses proches collaborateurs. Était aussi prévu un système de sécurité séparé ne dépendant pas du service de contrôle centralisé de MK à l'aéroport. «Pourquoi cet arrangement de sécurité séparé au 19e étage du PEQ Court... et à quels frais ?» se demandait un employé. «Ajoutez le plan de délocalisation du département des finances à Ébène... Tout ça donne lieu à un sentiment d'agenda lugubre de la bande au contrôle d'AHL et de son emprise malsaine sur MK.»

Pour l'instant, Ken Arian occupe toujours le 19e étage et non un bureau au quartier général d'AHL à Newton Tower. Il est aux côtés du CEO Charles Cartier et du chairman de MK, Marday Venketasamy, alors qu'il n'a plus grand chose à faire avec MK. De plus, cela crée une atmosphère de confusion et même de peur parmi les employés de MK. On craint aussi que tous les visiteurs de Charles Cartier soient espionnés...

Enquête sur jet prime

Une enquête sera bientôt ouverte sur les agissements de certains cadres de MK qui travailleraient aussi pour l'entité séparée qu'est Jet Prime. De plus, ces cadres utiliseraient des voitures de luxe de Jet Prime pour leurs déplacements personnels. Un autre est soupçonné de louer une de ses voitures à Jet Prime, alors que l'épouse d'un autre cadre employée par MK jouirait, elle, d'une voiture de Jet Prime. «Ce sont des cas flagrants de trafic d'influence et d'abus de biens sociaux», nous dit une source chez MK. Bien que Jet Prime tombe sous la responsabilité d'AHL, l'affaire intéresserait aussi MK car elle concerne ses employés «qui abuseraient des biens de Jet Prime». Il semble aussi que les spiritueux et autres plats de gourmets servis aux riches voyageurs seraient consommés par ce groupe de cadres. Nous y reviendrons.

Paille-en-queue Court

Ken Arian: «Il n'y a jamais eu de plan de rénovation de mon bureau»

Le CEO d'Airport Holdings Ltd a vivement réagi à notre article paru hier, sous le titre «Air Mauritius : la rénovation du bureau de Ken Arian annulée». «Il n'y a jamais eu de plan de rénovation de mon bureau. Le 19e étage aussi bien que tous les autres étages du bâtiment appartiennent à AHL et le 19e étage est le head office d'AHL. Le CEO et le chairman de MK louent deux bureaux au 19e. Je le redis : Il n'y a jamais eu de budget alloué à une quelconque rénovation par AHL qui a été réallouée.» Ken Arian ajoute que «la cafétéria de MK est louée par celle-ci à Medcor qui appartient également à AHL et ce que fait MK de son espace n'a rien à voir avec les finances ou budget de AHL».

Selon lui : «Les opérations d'Air Mauritius se trouvent principalement à l'aéroport, je ne vois pas pour quelle raison le bureau du CEO d'Air Mauritius doit être à Port-Louis. Il devrait se trouver à l'aéroport comme c'est le cas de tout CEO de compagnies aériennes (...) Le CEO d'Emirates se trouve à l'aéroport de Dubaï et le CEO d'Air France a son bureau à Charles de Gaulle etc.» Le CEO d'AHL rappelle qu'«AHL est l'actionnaire à 99,9 % de MK». Il déplore «les accusations fausses et malveillantes» à son égard.