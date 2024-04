Ile Maurice: Ketty Lent, une régularité exemplaire

Depuis plus d'une décennie maintenant, l'haltérophile Ketty Lent sillonne la scène internationale à la recherche de performance mais surtout de médailles. Et depuis quelques années, elle s'est imposée comme une valeur sûre tantôt dans la catégorie des -71 kg, tantôt chez les moins de 76 kg. Après son carton réalisé au Ghana dans le cadre des Jeux africains, notre rédaction n'a pas vraiment rencontré de difficulté pour lui décerner le titre de Sportive du mois de mars.

Un titre amplement mérité. L'haltérophile Ketty Lent a été désignée Sportive du mois de mars. Une récompense qui intervient quelques semaines seulement après son incroyable performance réalisée aux Jeux africains. Elle a décroché trois médailles d'or dans la catégorie des moins de 76 kg. Durant sa prestation au Ghana, elle a arraché une barre à 91 kg avant de réaliser 106 kg à l'épaulé-jeté. Son total olympique s'élève à 197 kg. Lors de la précédente édition au Maroc, elle avait obtenu trois médailles de bronze chez les -71 kg. «Je suis vraiment heureuse d'avoir reçu ce prix et je remercie l'express, PhoenixBev et Decathlon. J'espère que vous n'arrêterez pas de soutenir les sportifs et sportives mauriciens», a déclaré l'athlète visiblement émue au moment de prendre possession de son bien dans les locaux de PhoenixBev.

Samedi, elle a pris part à la Coupe du monde qui a eu lieu en Thaïlande. Mais elle n'est pas parvenue à obtenir les résultats qu'elle cherchait. Les Jeux olympiques seront un peu la consécration pour elle. Elle devra toutefois encore patienter avant de parvenir à obtenir un ticket pour le rendez-vous parisien. «En 12 ans de carrière, je n'ai jamais ressenti autant de pression. La compétition ne s'est pas bien passée pour moi. Je suis arrivée deux jours seulement avant le début du tournoi et j'avais besoin de temps pour m'adapter. Je me suis battue mais cela n'a pas été facile. J'ai encore une chance d'obtenir cette qualification. Je m'en remets à Dieu», a-t-elle souligné.

Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à 23 ans, Ketty Lent possède un palmarès déjà bien garni. Elle a été médaillée d'argent aux Championnats d'Afrique 2017 dans la catégorie des moins de 58 kg et aux Championnats d'Afrique 2018 dans la catégorie des moins de 63 kg. Elle a décroché le bronze à l'arraché, à l'épaulé-jeté et au total olympique chez les moins de 71 kg aux Jeux africains de 2019. Elle a également décroché l'argent à l'arraché, à l'épaulé-jeté et au total olympique dans la catégorie des moins de 71 kg aux Championnats d'Afrique 2022 au Caire. Elle a été triple médaillée de bronze chez les moins de 71 kg aux Championnats d'Afrique 2023 à Tunis.

Pour la Flacquoise, l'année 2024 a idéalement démarré puisqu'en février, elle a remporté trois médailles d'argent - toujours chez les moins de 71 kg - aux Championnats d'Afrique. Cette compétition s'est déroulée en Égypte.