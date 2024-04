Burkina Faso: Coopération Chine/Burkina Faso - Une quarantaine de responsables de médias et de journalistes burkinabè découvrent l'Empire du milieu

Le Centre d'études internationales et de formation du Groupe de communication internationale de Chine (CICG IISAT), en collaboration avec le ministère en charge de la communication du Burkina Faso, organise, du 10 au 23 avril 2024, à Pékin, en République populaire de Chine, un séminaire de formation, au profit d'une quarantaine de responsables de médias et de journalistes burkinabè.

Depuis quelques années, la République populaire de Chine affiche une volonté réelle de renforcer sa coopération dans le secteur des médias avec les pays africains en général et le Burkina Faso en particulier. A cet effet, l'Empire du milieu, en collaboration avec le ministère en charge de la communication du Burkina Faso, a initié, du 10 au 23 avril 2024, à Pékin, un séminaire de formation, au profit d'une quarantaine de responsables de médias et de journalistes burkinabè issus des secteurs public et privé.

Un séminaire qui va durer dix jours pour les responsables de médias et deux semaines pour les journalistes. La cérémonie d'ouverture a eu lieu, dans l'après-midi du mercredi 10 avril 2024. Financé par le Ministère du Commerce de la Chine et Piloté par le Centre d'études internationales et de formation du Groupe de communication internationale de Chine (CICG IISAT), ce séminaire permettra à la quarantaine d'hommes de médias de découvrir, notamment, la culture chinoise, la politique sociale de la Chine en Afrique et, surtout, les pratiques journalistiques au pays de Mao Tsé-Toung. Ils auront droit, en effet, à plusieurs communications sur diverses thématiques.

Ce sont : « Responsabilité sociale des grands médias à l'ère de l'omni-média », « Pratique du Groupe média chinois sur la communication en Afrique », « Situation nationale et pratique traditionnelle de la Chine », « Modernisation à la chinoise », « Importance mondiale de la lutte contre la pauvreté et de la réduction de la pauvreté en Chine », « L'aide de la Chine à l'Afrique » ... Aussi, conformément à l'agenda, les participants iront à la découverte de quelques monuments emblématiques et autres symboles historiques de la Chine. Durant leur séjour, ils vont visiter, également, la station de radio et de télévision du Hunan, une province méridionale et montagneuse de la Chine, située à plus de 1300 kilomètres de Pékin.

« Resserrer les liens d'amitié et de coopération »

Pour le Directeur adjoint du CICG IISAT, Han Liqiang, qui a présidé la cérémonie inaugurale des travaux, il s'agit, à travers cette immersion dans l'Empire du milieu, de favoriser une meilleure compréhension de la Chine plurielle et pluridimensionnelle dans cette nouvelle ère. L'idée, a-t-il ajouté, est de resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les peuples du Burkina Faso et de la République populaire de Chine. « Bien que les deux pays soient à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, ils entretiennent des relations bilatérales plus étroites. Nous sommes devenus de vrais amis qui peuvent compter l'un sur l'autre et se faire confiance », a fait remarquer Han Liqiang.

A sa suite, la responsable du département des études internationales du Centre, Feng Yujuan, a soutenu que cette opportunité « fructueuse » va participer, pour les deux parties, à renforcer la compréhension mutuelle des réalités de part et d'autre et à raffermir la coopération. Sur ce point, le représentant des responsables des médias du Burkina Faso, Valentin Kambiré, a indiqué que la nouvelle trajectoire politique du Burkina Faso, depuis l'arrivée du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, est favorable à la diversification des partenariats.

« Le nouveau régime s'est résolument tourné vers des partenariats plus structurants avec des pays qui ont compris notre modèle de société et qui veulent bâtir avec nous un monde plus juste et plus équitable », a-t-il dit. Vu l'enjeu, a noté le représentant des journalistes, Sebastien Moné, son groupe tâchera de suivre attentivement les déférentes communications qui seront déroulées, mais aussi de participer activement aux échanges. « Nous allons saisir pleinement cette opportunité et retourner au pays des hommes intègres avec de nouvelles idées, de nouvelles compétences et de perspectives qui apporteront, sans nul doute, une plus-value au paysage médiatique burkinabè », a-t-il déclaré avant de remercier, de vives voix, le président chinois et son gouvernement pour l'initiative et l'accueil « chaleureux ».