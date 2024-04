Tunisie: Activités du Chef du gouvernement au cours de la Première semaine d'avril 2024 - A pleins gaz !

L'équipe gouvernementale carbure à pleins gaz. Le mot d'ordre à La Kasbah est désormais action et concrétisation. Il s'agit d'imprimer un nouvel élan en vue de rattraper le retard, de débloquer les situations les plus complexes et de scruter l'horizon pour baliser la voie à la croissance, à l'inclusion et au développement.

Ce rythme s'inscrit dans le droit fil des instructions du Président de la République qui insiste sur l'impératif de compter en premier lieu « sur nos propres moyens » malgré les difficultés auxquelles est confrontée la Tunisie, un choix qui a jusque-là permis de relever de nombreux défis, dont notamment l'amélioration des équilibres financiers de l'Etat. Retour sur une semaine d'activités intenses : Les travaux, conseils ministériels et autres réunions présidés par le Chef du gouvernement, M. Ahmed Hachani, au Palais du gouvernement à La Kasbah, ont porté sur :

· Une réunion ministérielle sur la relance de l'industrie automobile en Tunisie au cours de laquelle il a été décidé ce qui suit : - Développement d'une vision stratégique avec la participation de tous les acteurs visant à faire progresser de manière significative le secteur de la fabrication des équipements automobiles de tous types en Tunisie, et ce, dans le cadre des plans de développement 2023-2025 et 2026- 2030. - Mise à jour de la base de données relative aux terrains disponibles et destinés à des projets d'investissement, notamment ceux liés à l'industrie automobile, et ce, en coordination avec les structures d'investissement compétentes. - Consolidation du principe de «la préférence nationale» dans le cadre d'une révision de la réglementation relative aux marchés publics, avec une augmentation de la marge de ladite préférence de 10 à 25% pour tous les produits d'origine tunisienne tels que les équipements et composants automobiles.

· Un Conseil ministériel restreint consacré à l'examen du dossier des redevances relatives à l'exploitation des parcs d'activités économiques de Zarzis et de Bizerte, auparavant dénommés zones franches, au cours duquel il a été notamment décidé de : - Promouvoir l'investissement en mettant à la disposition des opérateurs économiques l'infrastructure et les espaces économiques appropriés pour les inciter à s'investir pleinement dans la dynamique des régions concernées et du pays tout entier.

- Procéder à la mise à jour des redevances de toutes les concessions et notamment celles dues par les parcs d'activités économiques de Zarzis et de Bizerte.

- Un Conseil ministériel restreint dédié au suivi du projet de la cité médicale des Aghlabides à Kairouan s'est tenu et a décidé la création d'une société anonyme à capital public dénommée «Société de la Cité médicale des Aghlabides de Kairouan», placée sous la tutelle du ministère de l'Equipement et de l'Habitat. La société à créer sera notamment chargée de réaliser des études et des travaux d'infrastructure ainsi que de promouvoir et de commercialiser les différentes composantes de la cité médicale.

· Au cours du Conseil des ministres tenu jeudi dernier, une série de projets de textes ont été approuvés. L'on citera à titre indicatif un projet de loi portant approbation d'un accord de prêt pour le financement du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Europe via l'Italie (Elmed). L'on citera également le projet de loi pour la création l'Office du Sud et du Sahara qui aura notamment pour objet de garantir plus d'efficacité aux politiques de développement régional. Cet office aura la forme juridique d'un Epna afin de lui conférer plus de souplesse et de flexibilité dans son organisation administrative et sa gestion financière. L'office assurera une meilleure orientation des investissements dans la région du Sud et du Sahara des quatrième et cinquième districts et aura plusieurs missions en matière, notamment, d'agriculture biologique, de développement des oasis, d'énergies renouvelables, d'industries basées sur les matériaux locaux, de tourisme alternatif et de développement du commerce dans les zones frontalières.

· Le Chef du gouvernement a enfin présidé vendredi dernier à la mosquée Zitouna la cérémonie de célébration de la Nuit du Destin en présence du mufti de la République, Cheikh Hichem Ben Mahmoud, et de plusieurs imams de l'illustre et grande mosquée Zitouna.