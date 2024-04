Tunisie: Clôture de la 9e édition de Tarnimet à la Rachidia - «Bouclier d'honneur» au Centre national de musique et des ARTs populaires

Dimanche soir, 7 avril, l'association des amateurs et anciens du Centre national de musique et des arts populaires, sous la houlette de M. Fethi Kazdaghli, a eu l'honneur de recevoir le «Bouclier d'honneur» remis par la direction de la Rachidia et les organisateurs du festival Tarnimet dans sa 9e édition intitulée «Ahmed El Ouafi», en hommage au cheikh ayant ouvert la voie à la fondation de la Rachidia et qui a laissé son empreinte dans la consécration des tbooû et malouf tunisiens, et ce, lors de la cérémonie de clôture de ce festival auquel l'association a participé.

M. Tahar El Habib, le secrétaire général de l'Association de l'Institut de musique tunisienne, a considéré que cet hommage vient du soutien de l'Association des amateurs et anciens du Centre national de la musique et des arts populaires à l'Institut de musique tunisienne La Rachidia --qui est en pleine crise financière et lutte pour poursuivre son parcours entamé il y a 90 ans-- et qui travaille sans relâche pour défendre notre précieux héritage musical et préserver la Rachidia contre toute sorte de disparition.

La Rachidia est un atout qu'on doit garder, c'est une source pour préserver l'identité de tous les Tunisiens, c'est «une soupape de sécurité», a conclu M. Tahar El Habib.

Merci à tous les participants à cette 9e édition qui ont exprimé leur ferme volonté de préserver la musique tunisienne authentique.

Un grand remerciement aux membres de l'Association des amateurs et anciens du Centre national de la musique et des arts populaires, à leur tête Melle Abir Gadès et M. Mohamed Garci et à tous les participants du club El Maghna de ladite association.

Bravo à M. Nizar Abdelkefi, qui a rendu des services éminents à l'Association des amateurs et anciens de musique et des arts populaires qui méritent ensemble ce «Bouclier d'honneur».