Sénégal: Premier Conseil des ministres du président Faye - Le Gouvernement invité à accélérer la réalisation intensive et cohérente du Projet

La première réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce 9 avril 2024 sous la présidence du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Selon le communiqué publié à cet effet, le Président de la République a en outre félicité les 25 ministres et les 5 secrétaires d'Etat, membres du Gouvernement de résultats, nommés le 05 avril 2024. «Le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement d'accélérer la réalisation intensive et cohérente du Projet en travaillant avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations et au mieux des intérêts du Sénégal », lit-on dans le document.

Le Président de la République a insisté sur le rôle, l'action et la responsabilité du Gouvernement, institution qui doit toujours s'arrimer au respect de l'Etat de droit et aux valeurs panafricaines historiques qui entretiennent notre vie en société, au regard de la montée en puissance des impatiences et des exigences des populations. Le Chef de l'Etat a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en oeuvre une politique inspirée par le « Projet» de transformation systémique du Sénégal, décliné en cinq (5) orientations majeures.

Ces dernières, détaille la même source, doivent s'ériger en axes prioritaires de l'action gouvernementale . Il s'agit de : la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreunariat et l'emploi des jeunes et des femmes ; la lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages ; la modernisation de la Justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral ; la souveraineté économique et la prospérité du Sénégal, l'exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires ; la consolidation de l'unité nationale et des solidarités dans un renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays.

Dès lors, le Président de la République a demandé au Premier Ministre, sur la base du Projet et des orientations présidentielles sus indiquées, de finaliser, avant la fin du mois d'avril 2024, le Plan d'actions du Gouvernement, avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés.

Dans cette perspective, le Chef de l'Etat a demandé au Premier Ministre de veiller à la mise en place effective et rapide des Cabinets ministériels et de proposer, pour chaque ministère, une nouvelle organisation rationalisée et des nominations qui sont conformes aux réformes et des objectifs sectoriels validés.