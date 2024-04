Tunisie: Maintenant, tout commence pour le ST - A l'épreuve du terrain

Dans un groupe stadiste qui, à l'évidence, ne compte pas de stars, les individualités se sont effacées au service du collectif. Et il en résulte un noyau équilibré où la solidarité érigée peut faire l'affaire si l'équipe propose un jeu aussi cohérent qu'efficace.

Ça chancelle tantôt mais ça tient toujours au Stade Tunisien. Réalisant une saison convenable, au vu du cap franchi en phase 1 du championnat, le ST accuse certes un retard à l'allumage au play-off, mais il peut toujours entretenir ses chances d'accrocher un strapontin africain dans un championnat loin d'être figé, volet places d'accessit. En effet, deux points seulement séparent les Bardolais du dauphin usémiste qu'ils vont croiser deux semaines après le derby face au CA. Voilà donc de quoi cultiver l'optimisme stadiste, alors une qualification en compétition continentale au bout du compte ? En tout cas, les supporters y croient !

Cependant, la Ligue 1 n'est pas tout et l'équipe de Hamadi Daou a aussi rendez-vous avec l'ES Zarzis, une semaine après le Club Africain, pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Match également délicat pour le Stade Tunisien face au leader de la Ligue 2 qui aura l'avantage de recevoir dans son fief du complexe sportif Abdessalem Kazouz. Voilà pour l'agenda et les échéances à venir du ST.

Au rayon des arguments favorables...

Cette saison, donc, les qualificatifs abondent pour marquer l'évolution des Bardolais, pas habitués depuis des années à atteindre les stades avancés de la compétition locale. Et pour cause, ce fut plutôt l'USBG qui complétait la plupart du temps le quota des clubs qui ont joué le titre, avec l'EST, l'ESS, le CA, le CSS et l'USM. Ce temps-là est donc révolu, le ST est de retour dans son milieu naturel et les objectifs fixés sont plus qu'atteignables.

Aujourd'hui, au rayon des arguments favorables, l'on retient la qualité de l'effectif sous la main avec une majorité de joueurs qui n'ont pourtant pas encore exprimé leur plein potentiel, mais qui devraient prendre de la hauteur avec la succession des matchs à venir. Là, on pense surtout aux attaquants Bilel Mejri et Haïthem Jouini, pas encore pleinement investis devant, aux deux milieux relayeurs Amath Ndao et Youssef Oumarou, capables de poser aussi le pied sur le ballon, à l'endurante sentinelle Lamine Ndao, taillé pour quadriller avec plus de vigueur, sans perdre de vue les joueurs de l'axe défensif, appelés à resserrer davantage autour de Sami Hlél. Volet certitudes à présent, sans être doté d'un arsenal qui en impose, le Stade dispose de deux joueurs qui peuvent flamber à tout moment.

Là, on parle du frétillant Hamza Khadhraoui, toujours aussi tonique balle au pied, et du remuant Sénégalais Makhmouth Diallo, un lutin dont le déhanché ravageur a fait des dégâts face à l'Etoile du Sahel lors de la ronde précédente. Sur ce, pour le premier cité, revenu de blessure après avoir soigné une élongation, nul doute qu'il ne sera pas à 100% face au CA, mais son registre, mêlant technique et vivacité, couplées à une forte personnalité sur le terrain, peut s'avérer salutaire pour un Stade qui n'a pu tirer parti d'un profil pareil face à l'ESS et contre le CSS. Pour le second trublion stadiste, il pourrait constituer l'une des révélations du play-off s'il se maintient à ce niveau, celui affiché face à l'ESS avec cette capacité à laisser son vis-à-vis sur place suite à un coup de reins et à changer furtivement de direction balle au pied comme personne d'autre en Ligue 1. Tous les ingrédients sont donc réunis pour un sursaut stadiste, reste à faire prendre la mayonnaise...

Repartir de l'avant

Conforté dans ses nouveaux standards, le Stade abordera son derby face au CA en onze prévenu en tous les cas, autrement qu'avec la manière adoptée face au leader. Bref, le Stade peut légitimement espérer réussir son projet, s'il renoue avec son identité au moyen d'une allure basée sur de l'intensité, de l'engagement et des transitions rapides. Et en avant-goût de ce que le Stade pourrait proposer en croisant le CA, les deux récentes victoires en amical, face à l'ASA (1-0) et l'ASOE (3-1), consacrent quelque peu les ajustements menés à bien par le plateau technique.

Avec une proportion de joueurs qui peuvent parfaitement entrer dans le schéma de jeu préconisé, un alignement de quatre arrières et deux lignes de trois plus haut, le onze à Hamadi Daou peut désormais se montrer plus sûr de son jeu et plus complet, puisqu'il arrive aussi à s'illustrer sur les attaques placées comme préalablement accompli déjà deux fois face au CA cette saison. Le Stade Tunisien arrive donc à être performant quand il joue sur sa valeur réelle. Et s'il propose un jeu aussi cohérent qu'efficace face au Club Africain, il sera en mesure de repartir de l'avant et, par la suite, toiser ses futurs concurrents.