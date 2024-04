Tunisie: La situation des migrants empire selon les ONG, tandis que les traversées reprennent

Plus d'un an après le communiqué de la présidence de la République sur la horde de migrants qui menaçaient l'équilibre démographique de la Tunisie, les violations à l'égard des migrants subsahariens se poursuivent selon un communiqué d'ONG tunisiennes.

Dans un communiqué publié début avril, un collectif d'ONG tunisiennes et internationales alerte sur la situation des migrants en Tunisie. Elles dénoncent une politique sécuritaire et répressive menée par les autorités tunisiennes sans prise en compte de la dimension humaine de la situation des migrants subsahariens dans le pays.

Alors que les départs irréguliers vers l'Italie ont repris ces derniers jours avec de nombreuses opérations d'interception et de sauvetage de bateaux de migrants, la situation des migrants subsahariens en quête d'un départ vers l'Europe reste plus que jamais précaire en Tunisie.

Meloni revient en Tunisie

Les flux migratoires continuent dans le pays, lieu de transit et plaque tournante pour les départs irréguliers vers l'Italie. À Sfax à l'est du pays, de nombreux migrants subsahariens ont été chassés du centre-ville et vivent depuis plusieurs mois dans les oliveraies de la région. Ils sont souvent victimes d'abus et vivent dans des conditions très précaires dans des campements de fortune. Lundi 7 avril, l'Organisation internationale pour les migrations a déclaré dans un communiqué avoir distribué en partenariat avec le Croissant-Rouge tunisien, de la nourriture à près de 7000 migrants bloqués à Sfax.

Dans ce contexte, les départs vers l'Italie continuent, plus de 2000 migrants subsahariens ont été interceptés en début de semaine lors de tentatives de départs. L'approche sécuritaire de court-terme tunisienne semble donc montrer ses limites, selon un rapport du groupe de réflexion Carnegie Middle East Center publié fin mars.

De plus, le regain des départs depuis la Tunisie inquiète l'Italie. Georgia Meloni, la cheffe du gouvernement italien Georgia Meloni sera en visite en Tunisie pour la troisième fois la semaine prochaine selon des médias italiens. Au programme, la migration irrégulière en priorité, alors qu'en mars dernier, la baisse drastique des départs des flux de migrants depuis la Tunisie avait réjoui l'Italie. Avec le climat et les températures plus clémentes d'avril, les départs ont repris de plus belle.