Maroc: Rehamna - La maison d'accouchement à N'Zalet Laâdam, un exemple de l'engagement de l'INDH pour la promotion de la santé maternelle et infantile

La maison d'accouchement dans la commune rurale de N'Zalet Laâdam relevant de la province de Rehamna, compte parmi les structures sanitaires modernes qui illustrent l'engagement sans faille de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) en faveur de la promotion de la santé maternelle et infantile.

En effet, cet établissement de santé traduit l'intérêt particulier accordé par le Comité Provincial du Développement Humain de Rehamna à la santé de la mère et de l'enfant et à l'amélioration de la qualité des prestations qui leur sont destinées et ce, en étroite collaboration avec les différents acteurs et intervenants dans ce secteur.

Inaugurée en 2022, cette structure joue un rôle déterminant dans le rapprochement et la facilitation de l'accès des femmes aux soins de santé, notamment pour celles enceintes avant et après l'accouchement.

Dans ce sillage, Safaa Benrahal, Chef du service de formation et de renforcement des capacités à la Division de l'Action Sociale de la préfecture de la province de Rehamna, a expliqué qu'au cours de la troisième Phase de l'INDH, des efforts importants ont été consentis afin de renforcer l'offre de santé à l'échelle provinciale en vue de faciliter l'accès des habitants des communes, notamment rurales, aux services et structures sanitaires.

Dans une déclaration à la MAP, la responsable a précisé qu'une trentaine de projets, d'une valeur de plus de 30 millions de DH, ont été réalisés dans ce secteur vital durant la phase III de ce chantier social de grande envergure, ajoutant que ces interventions ont porté essentiellement sur l'acquisition de 17 ambulances, la construction, l'équipement et l'aménagement des Centres de santé, l'acquisition de deux unités médicales mobiles en faveur de la santé maternelle et infantile, et l'acquisition de matériel médical.

De son côté, Rajaa Tars, médecin généraliste au centre de santé, a indiqué que la maison d'accouchement de N'Zalet Laâdam enregistre plus de 60 naissances par an, soit sept nouveau-nés par mois, relevant que les femmes bénéficient d'un suivi au cours de leur grossesse.

Dans une déclaration similaire, elle a précisé que cette structure accueille quelque 150 femmes par mois pour effectuer des échographies et assurer le suivi de leur grossesse, faisant savoir qu'en cas de nécessité d'intervention d'un gynécologue, la femme concernée est transférée au Centre hospitalier de Benguérir.

La maison de d'accouchement de N'Zalet Laâdam comprend des espaces d'accueil et d'attente, une Salle d'accouchement, une Salle dédiée au traitement des nouveau-nés, une Salle de suivi des femmes après accouchement et d'autres dépendances.