Madagascar: Recherches scientifiques - Le système aquaponique fait ses preuves

Des avancées. Le système aquaponique a été installé pour la première fois dans la commune rurale de Mangily à Toliara en 2018. La FOFIFA (Centre National de Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA) expérimente également cette fusion innovante entre l'hydroponie et l'aquaculture.

Ce système a été présenté en exclusivité lors de la visite de Dr Andriamanantena Razafiharison, ministre de l'Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique et de Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l'économie bleue lors de leur visite sur les lieux récemment. Cette méthode révolutionnaire permet d'élever du poisson et de cultiver des légumes simultanément, offrant ainsi une production abondante sur une petite surface.

En fusionnant recherche et développement, le ministère de l'Enseignement supérieur démontre son engagement envers la politique gouvernementale axée sur les besoins de la population. Le Dr Andriamanantena Razafiharison n'a pas manqué de souligner l'importance des chercheurs dans le développement du pays et a affirmé que le ministère s'efforce de valoriser les résultats de la recherche pour stimuler le progrès national.

Recherches.

Toujours dans cette optique de «capitalisation et valorisation de la recherche», les neuf centres nationaux de recherche ont été dotés d'équipements informatiques. Cette initiative, réalisée en collaboration avec l'Association NIC-MG, vise à faire de la recherche un pilier essentiel du développement. Dans le cadre des objectifs du ministère qui consistent à faire de la recherche un pilier du développement, une nouvelle variété de riz appelée « mavitrika » a été aussi présentée aux producteurs et aux responsables de vulgarisation et de distribution de semences au CFFAMMA-GR en mars.

Il s'agit de résultats de recherches menées par les chercheurs du FOFIFA en collaboration avec ceux du JIRCAS (Japanese International Research Center for Agricultural Sciences). A rappeler que le FOFIFA est l'un des neuf centres de recherche sous tutelle du MESUPRES et ce projet s'inscrit dans la Politique Générale de l'Etat sur l'autosuffisance alimentaire. Les particularités de cette variété de riz reposent sur ses valeurs nutritives. En effet, « mavitrika » est qualifié de « bio-fortifié » grâce à sa forte valeur en zinc. Il est ainsi une palliative à la malnutrition sans oublier les rendements élevés allant de 1,8 tonne/ha sur sol pauvre jusqu'à 4,5 tonnes/ha sur sol riche et fertilisé. La vulgarisation auprès des riziculteurs est prévue pour l'année 2025-2026.