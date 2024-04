Algérie: Des averses orageuses vendredi et samedi sur l'Est et le Sud du pays

ALGER — Des chutes de pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, sont attendues vendredi et samedi sur plusieurs wilayas de l'Est et du Sud du pays, indique jeudi l'Office national de la météorologie dans un bulletin météo spécial (BMS).

Placé en vigilance "Orange", ce BMS concerne les wilayas d'El Oued, Touggourt, El M'ghair et le Nord d'Ouargla avec des quantités de pluies estimées entre 40 et 60 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 80 mm, du vendredi à 6h00 au samedi à 18h00 au moins.

Ces pluies toucheront également les wilayas d'Ouled Djellal et Ghardaïa ainsi que le Sud de Djelfa, le Sud de Laghouat et le Nord d'El Golea où les quantités de pluies sont estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm durant la validité de ce BMS, en cours du vendredi à 18h00 au samedi à 18h00 au moins.

Les wilayas d'Oum El Bouaghi, Tébessa, Khenchela et Biskra, ainsi que l'Est de Batna sont, pour leur part, concernées par ces averses avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm durant la journée du vendredi de 9h00 à 21h00.

A noter que le BMS pluie du mercredi dernier reste toujours en vigueur.