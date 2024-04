Madagascar: Élections législatives - Duels des extrêmes à Tana III et Tana V

Comme dans la plupart des circonscriptions électorales, le combat s'annonce passionnant pour les districts de Tana III et Tana V. Artistes et journalistes feront face à des politiciens de carrière.

Artistes et journalistes face à des politiciens traditionnels. C'est ce qui va se passer dans les deux districts de la capitale de Tana III et Tana V. Dans le troisième arrondissement, le journaliste Gascar Fenosoa Mandrindrarivony, journaliste et candidat indépendant, ainsi que Bodoarisoa Razafindrazaka dit «Bodo», artiste sont confrontés à des politiciens de carrière.

Les candidats du district sont au nombre de sept. Pour le district de Tana V, le journaliste Harifidy Ramanandraibe sera en concurrence avec deux politiciens aguerris dont Naivo Raholdina et Fetra Ralambozafimbololona qui sont tous deux actuels députés de ce district.

Équilibre

À noter que les trois candidats du cinquième arrondissement sont issus des trois principaux états majors politiques dont la Coalition pour la majorité présidentielle (IRMAR), la plateforme «Firaisankina» et le Collectif des Malgaches.

La stratégie des politiciens sera sans doute axée sur leurs années d'expériences. Les artistes et les journalistes comptent sur leurs notoriétés pour obtenir la victoire. Ceci étant, l'objectif de tous sera d'avoir les sièges. Pour les deux districts de Tana III et Tana V, deux sièges chacun sont à pourvoir et le défi pour les candidats est de faire le doublé et d'obtenir les deux sièges. Il est cependant difficile d'obtenir ce doublé vu la pluralité des candidats. Le résultat dépend tout de même du taux de participation aux élections car les législatives font partie des élections dites de proximité.

Au Tana III, Bodo et Gascar Fenosoa n'auront pas à se confronter à la député actuelle Aina Rafenomanantsoa dit «Anyah» qui a décidé de ne pas se présenter pour un troisième mandat à Tsimbazaza. Pour le district Tana V, le combat entre Naivo Raholdina et Fetra Ralambozafimbololona est un remake des législatives de 2019. Seulement, cette fois-ci, Harifidy Ramanandraibe compte bien jouer les trouble-fêtes et s'interposer entre les deux députés en place et briguer au moins une place.