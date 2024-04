Madagascar: Aid el-Fitr - Appel au pardon et réconciliation

La célébration de l'Aid el-Fitr s'est déroulée hier car la lune était aperçue mardi soir à Madagascar. La fin du Ramadan a été ainsi célébrée par une grande prière pour la communauté musulmane de Mahajanga sur la plage du village touristique.

« Le pardon et la réconciliation ont été prêchés durant le sermon. Nous devons rester unis en tant que communauté. Nous sommes reconnaissants au Seigneur que le mois de Ramadan se soit achevé dans la joie. Nous adressons nos félicitations à tous les musulmans qui l'ont terminé et ont célébré l'Aïd. Nous prions le Seigneur de nous accorder la chance d'atteindre le prochain Ramadan. Nos remerciements s'étendent à toute la communauté de Mahajanga. Nous connaissons l'amour des uns pour les autres dans la diversité. Vos aides et vos paroles douces nous ont encouragés, bien que vous ne soyez pas musulmans. C'est le moment de partager le «godrogodro» que vous soyez musulman ou non. C'est aussi le jour et le moment de se pardonner et de montrer son amour selon le sermon. Nous ne sommes que des êtres humains, et nous pouvons commettre des erreurs. Je vous exhorte tous à vous pardonner. Pardonnons-nous et aimons-nous les uns les autres car c'est ce que Dieu exige de nous, les humains, et c'est la raison pour laquelle il existe des croyances différentes dans la diversité. Le but de la foi est l'unité, l'amour et le respect», a déclaré le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.

Ils étaient ainsi des milliers de personnes à se recueillir sur la plage dès 7h 30 du matin pour la célébration, comme à chaque fin de Ramadan. La plage était noire de monde. Hommes, femmes et enfants, différents notables et opérateurs économiques ainsi que des politiciens de religion musulmane se sont aussi prosternés pour remercier le Seigneur. La fête s'est poursuivie durant l'après-midi et la soirée au bord de la mer.

Et pour mettre en application le sermon, tout le monde s'est ainsi lancé aux étreintes en signe de pardon et réconciliation à la fin de la prière. Le gouverneur et le candidat du Firaisankina, Christian Afakandro, se sont aussi réconciliés.

Rappelons que ce dernier a fortement émis des critiques sur les réseaux sociaux à l'encontre du gouverneur à propos de l'état de la route d'Amboaboaka, il y a quelques années.