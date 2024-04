Ile Maurice: Rencontre Ramgoolam-Bérenger hier après-midi

Le leader du Parti travailliste (PTr), Navin Ramgoolam, et celui du Mouvement militant mauricien (MMM), Paul Bérenger, se sont rencontrés hier à Riverwalk pour discuter de sujets concernant uniquement leurs deux partis.

Cela s'inscrit dans le cadre des discussions concernant le placement des candidats rouges et mauves. Interrogé, Navin Ramgoolam a confirmé la tenue de cette rencontre, mais il s'est refusé à tout commentaire. «Ce sont des discussions internes et nous continuons à progresser.» La réunion a duré un peu moins d'une heure. Une rencontre aura lieu entre les trois leaders aujourd'hui ou demain. La presse sera alors invitée pour un suivi des discussions en cours touchant au programme électoral et à la liste de candidats par circonscription.

Par ailleurs, Xavier-Luc Duval a rencontré Khushal Lobine et Richard Duval séparément mardi après-midi, chez un membre du Parti mauricien social démocrate (PMSD). À l'issue de ces deux rencontres, il ressort que tous les malentendus ont été dissipés et que les relations des deux parlementaires avec leur leader sont revenues à la normale. Tout laisse croire qu'ils seront à nouveau candidats aux prochaines élections générales. Les deux députés ont eu l'occasion d'expliquer à leur leader les raisons de leur prise de position, après avoir reçu des bribes d'informations selon lesquelles il y aurait des pourparlers entre certains au PMSD et des émissaires du Mouvement socialiste militant (MSM). Xavier-Luc Duval leur aurait fait comprendre qu'il fallait oublier ce qui s'était passé et se tourner vers l'avenir.

Rappelons qu'à chaque fois que la presse a eu l'occasion d'interroger le leader du PMSD, s'il y a des discussions en cours avec le MSM, il a répondu par la négative. Pour ce qui est du meeting du 1eᣴ-Mai, chaque parti, du moins le PTr et le MMM, mobilise ses troupes séparément jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, dans le cadre de ce rassemblement, le PTr organisera une réunion de mobilisations demain (vendredi) à partir de 16 heures au Ramnath Jeetah Building à Ébène.