Ile Maurice: Eliot, un cachalot de 13 ans, rejoint le clan d'Irène Gueule-Tordue

Le clan d'Irène Gueule-Tordue s'agrandit. Après un mois de tournage et d'observations, René Heuzey, réalisateur de films sous-marins et président de l'Indian Ocean Marine Life Foundation (IOMLF), partage les dernières nouvelles concernant la famille de cachalots de Maurice. D'un côté, il annonce le retour d'Eliot, un cachalot adulte de 13 ans, qui avait disparu pendant plusieurs mois, et de l'autre, il donne des informations sur la santé déclinante de Mystère, la soeur d'Irène Gueule-Tordue.

«On pensait qu'Eliot, âgé de 13 ans, cette année, avait quitté le clan d'Irène Gueule-Tordue pour vivre sa vie de mâle adulte et parcourir l'hémisphère sud.» Cependant, René Heuzey est fier d'annoncer que le cachalot a finalement refait surface. Eliot a mué en jeune adulte et commence à émettre le son caractéristique des gros mâles, le «glang».

Un autre membre du clan qui retient l'attention est Mystère, qui réside à Maurice depuis plusieurs décennies. Elle est la soeur d'Irène Gueule-Tordue, partageant les mêmes parents. Les observations, les études et les recherches scientifiques effectuées jusqu'à présent indiquent que Mystère n'aurait jamais eu de petits ou que ceux qu'elle aurait eus ont disparu. René Heuzey confie qu'aucun des jeunes du clan d'Irène Gueule-Tordue n'est génétiquement apparenté à elle.

Les récentes observations montrent également que la santé de Mystère se détériore rapidement. En seulement trois jours, des images vidéo ont montré un grand changement physique chez ce cachalot. Elle a perdu beaucoup de poids, s'est affaiblie et sa peau est devenue beaucoup plus blanchâtre et flétrie. Ses jours sont désormais comptés.

La fondation, le réalisateur et son équipe de scientifiques demandent donc au public de ne surtout pas s'approcher de Mystère. «Maintenez vos distances et informez-nous de l'endroit où vous l'avez vue», exhorte le réalisateur.

Alors que la cause de la détérioration de la santé de Mystère reste inconnue, l'Indian Ocean Marine Life Foundation met tout en oeuvre pour la retrouver et comprendre son état de santé, «mais nous devons accepter les lois de la nature».