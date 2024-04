Algérie: Cheikh Hadj Abderrahmane Bencherouda, une vie au service de l'enseignement du saint Coran

IN-SALAH — Cheikh Hadj Abderrahmane Bencherouda est l'une des éminences religieuses ayant consacré sa vie à l'enseignement du saint Coran et des préceptes de l'Islam dans sa région natale d'In-Salah.

Cet homme de 99 ans, aux riches valeurs cultuelles, a voué sa carrière à l'enseignement du saint Coran aux générations montantes, a témoigné le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs, Abdellatif Arârâar.

Aujourd'hui, en dépit de son âge, la mosquée "Abi Dhar-EL-Ghifari" demeure son lieu de prédilection où il rencontre quotidiennement ses disciples et les chouyoukhs.

Cheikh Hadj Abderrahmane Bencherouda assure la formation des disciples locaux en sciences islamiques et l'enseignement du saint Coran dans sa version "Warch", emboitant le pas à son prédécesseur Cheikh M'hamed Ben-Abd El-Hay Bel-Hey El-Azzaoui qui a assumé, durant les années 1940, les missions d'Imam et enseignant coranique à la mosquée Ouled Belkacem du vieux Ksar d'El-Merabtine, à In-Salah, a indiqué, de son côté, le secrétaire du conseil scientifique à la direction des affaires religieuses et des wakfs , Ahmed Nacer.

Faisant preuve d'une mémoire infaillible et d'une parfaite maitrise de la langue, comme en témoigne un de ses disciples, Cheikh Bencherouda a forgé son aptitude en s'impreignant de l'enseignant Cheikh Abdel-Hey, avant de prendre son bâton de pèlerin pour rallier durant les années 1970 la région d'In-Amenas, dans la wilaya d'Illizi, et décrocher un emploi dans une entreprise pétrolière afin de subvenir aux besoins de sa famille.

%

Mettant à profit son travail dans cette entreprise, Cheikh Bencherouda, a créé au sein de la société un espace cultuel devant réunir les fidèles pour accomplir leurs prières et développer leurs connaissances religieuses, avant de prendre sa retraite et se réinstaller à In-Salah pour être l'Imam de la mosquée "Abi Dhar El-Ghifari" que son frère Ahmed venait d'édifier.

Conscient de la lourde mission socioreligieuse qu'il assume, cheikh Bencherouda n'a ménagé aucun effort pour avoir cet effet bénéfique auprès de la population locale, servir d'Imam notamment des prières surérogatoires (Tarawih) pour de longs mois de ramadhan, laissant les fidèles admirer sa lecture coranique des plus limpides.

A ces efforts d'enseignement vient se greffer l'écriture par Cheikh Bencherouda de moult manuscrits, soit plus de 21 répertoriés par le Centre national des manuscrits d'Adrar en 2023, riches en contributions religieuses, questions et prêches, en plus de contrats et actes écrits à la main par le cheikh.

L'on relève que la célébration de Leïlat El-Qadr (Nuit du destin) a été mise à profit pour rendre un grand hommage au doyen des Chouyoukh d'In-Salah, Cheikh Bencherouda, pour avoir atteint le centenaire dans le parcours de l'enseignement coranique, un âge qui l'élève au rang des sages.