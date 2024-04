Algérie: Aïd El Fitr - Strict respect de la permanence par les commerçants dans 7 wilayas de l'Est du pays

BATNA — Les commerçants et opérateurs économiques mobilisés ont strictement respecté le dispositif des permanences au premier jour de l'Aïd El fitr à travers les sept wilayas de l'Est du pays relevant de la direction régionale du commerce et de la promotion des exportations de la région de Batna, apprend-on mercredi de cette direction.

Le taux d'observation du programme des permanences dans les wilayas de cette région (Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela, Tébessa, Constantine, Biskra et Ouled Djellal) a été de 100 % avec une disponibilité des divers produits dont ceux de large consommation, a assuré à l'APS Mourad Mezghache, chef du service d'information économique et de régulation du marché à cette direction régionale qui a précisé que 6.189 commerçants et opérateurs sur les 46.784 que compte ces wilayas ont été réquisitionnés à cet effet.

Les services du commerce de la région ont mobilisé 288 agents sur les 1.109 relevant des directions de commerce de ces wilayas pour suivre la mise en oeuvre du programme des permanences tracé, selon la même source.

Une large observation des permanences par les commerçants a été observée à Batna où le directeur central au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Abderrahmane Saâdi, s'est enquis de la mise en oeuvre du dispositif de permanence au premier jour de l'Aïd El Fitr en visitant la laiterie Aurès, les minoteries des Aurès et certaines unités productives, boulangeries et espaces commerciaux, relevant un strict respect des permanences programmées par la direction locale du commerce.

Il a été également relevé un respect total par les commerçants et opérateurs économiques du dispositif des permanences visant à assurer la disponibilité des produits de large consommation au cours des jours de la fête de l'Aïd El Fitr dans les wilayas de Skikda, Annaba, Sétif et Mila où des cadres centraux du ministère de tutelle ont effectué des visites de terrain pour s'enquérir de la mise en oeuvre des permanences.

Dans la wilaya de Skikda, les services de la direction du commerce ont relevé un taux de 100 % d'observation des permanences par les 915 commerçants réquisitionnés, a indiqué le directeur général pour le contrôle et la répression des fraudes au ministère de tutelle, Mohamed Mezghache, qui a précisé à l'APS que « durant les 20 premiers jours du mois de Ramadhan, 136.000 interventions ont été effectuées permettant de relever plus de 26.000 infractions et d'établir 25.000 procès-verbaux transmis à la justice ».

Accompagné d'Abdelatif Aïchaoui, directeur régional du commerce et de la promotion des exportations de la région d'Annaba, M. Mezghache a inspecté une laiterie et une unité de production de dérivés des céréales dans la zone industrielle Hamrouche Hamoudi dans la commune de Hamadi Krouma.

A Annaba, la directrice du commerce extérieur au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Mme Farah Mekideche, accompagnée des responsables locaux du secteur, s'est enquise du respect du dispositif des permanences suivi à 99,83 %, selon le chef du service d'observation du marché et d'information économique à la direction locale du commerce, Abderrahmane Semaï.

La même cadre centrale s'est ainsi enquise de la disponibilité des produits subventionnés et des viandes importées au niveau de certaines grandes surfaces ainsi que du respect des permanences par les boulangeries à Annaba, El Bouni et El Hadjar.

A Sétif, le directeur central à la direction générale de régulation et organisation des activités du même ministère, Hadj Daâchi, a indiqué que sa visite à la wilaya s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations afin d'assurer un approvisionnement régulier du citoyen en divers produits de large consommation durant les trois jours de l'Aïd El Fitr.

Il a également ajouté que les cadres centraux du ministère ont été chargés de vérifier sur le terrain le respect des permanences par les commerçants et opérateurs économiques réquisitionnés à travers la plupart des wilayas du pays, assurant qu'il se rendra aux différentes régions de la wilaya en compagnie du directeur régional du commerce, Lakhdar Tréa et du directeur de wilaya du même secteur, Rachid Hamadi durant les trois jours de l'Aïd El Fitr.

A Mila, le directeur de contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles au ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, Belkacem Younès, qui a effectué une tournée de contrôle dans la wilaya en compagnie du directeur local du secteur, Abdelouahab Khelfaoui a fait état du respect par la majorité des commerçants du programme des permanences au premier jour de l'Aïd.

Il a également indiqué avoir relevé, au cours de ses visites aux espaces et locaux commerciaux et aux boulangeries de la wilaya, "le souci des commerçants à fournir services et produits à leurs clients et leur engagement à assurer la permanence durant cette occasion religieuse".