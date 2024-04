Tunisie: L'ASM menacé plus que jamais de relégation - L'opération sauvetage a commencé !

Le staff technique marsois, composé du binôme Bilel Ben Messaoud-Souhaieb Zarrouk, a profité de la trêve d'un mois du championnat pour préparer au mieux la reprise de la compétition, ce week-end. Un travail minutieux qui devra se traduire sur le terrain, à commencer par l'explication de ce samedi contre l'USBG.

Dos au mur, les Marsois n'ont plus droit à l'erreur. Désormais, tous les points comptent doubles et le moindre faux pas enverrait directement l'équipe en deuxième division. Un scénario que tous les Marsois redoutent et ils comptent tous sur les deux enfants du club qui composent le binôme du staff technique, Bilel Ben Messaoud et Souhaieb Zarrouk, pour mener à bien l'opération sauvetage.

Une opération qui a déjà commencé à l'occasion de la dernière sortie du championnat contre le CAB. Les banlieusards ont, certes, perdu cette rencontre, mais le staff technique préfère bâtir sur du positif en se basant sur la prestation de l'équipe durant la deuxième mi-temps : «En dépit de la défaite, nous avons livré une bonne deuxième mi-temps lors de la dernière sortie du championnat à Bizerte. Et c'est sur la base de ce que nous avons entrepris de positif ce jour-là que nous allons bâtir notre nouvelle approche tactique», affirme l'entraîneur marsois, Bilel Ben Messaoud, en dépit de la défaite concédée à Bizerte.

Une infirmerie qui désemplit

La trêve du championnat a été bénéfique pour le staff technique marsois. Outre le temps exploité pour corriger les lacunes, l'infirmerie s'est désemplie durant ce mois de trêve. Rafik Kamergi, Mohamed Ali Yaâkoubi, Omar Zekri, Baligh Jemmali, Bilel Khefifi et Bonheur Mushiga sont complètement rétablis et seront opérationnels en prévision de la reprise du championnat. Mieux, Rafik Kamergi a retrouvé son instinct de buteur. Pour rappel, Kamergi a été l'auteur d'un doublé lors de la dernière sortie amicale disputée contre le CAB. Une rencontre ponctuée par une large victoire des Marsois sur le score sans appel de 3-0. Dans ce match, Rafik Kamergi a, enfin, monnayé le talent pour lequel il a été recruté puisqu'il a été l'auteur de la passe décisive qui a donné lieu au troisième but signé Sadok Nzagou, outre les deux buts qu'il a marqués.

Bref, toutes les conditions sont réunies pour que les "Vert et Jaune" réussisent leur opération de sauvetage.

Les recrues sont rétablies et le staff a eu tout un mois pour travailler avec le groupe avec en prime une batterie de tests amicaux. Ce qu'il faut à présent, c'est de ne pas louper l'entame de la reprise, les deux premiers matchs en particulier étant qu'ils auront lieu à domicile, successivement contre l'USBG et l'UST.