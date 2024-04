Congo-Kinshasa: Diplomatie - Ouverture de l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa

L'Ukraine a procédé, le 10 avril, à l'ouverture de son ambassade en République démocratique du Congo (RDC). C'était par le biais de l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères et représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Maksym Subkh.

La cérémonie consacre la matérialisation d'un voeu exprimé il y a près d'un mois par le gouvernement ukrainien. Elle est consécutive à l'ouverture, auparavant, du consulat honoraire de la RDC dans la ville ukrainienne d'Oujhorod. Pour l'envoyé spécial du gouvernement ukrainien, "ce rapprochement est à élargir aussi à la mise en oeuvre d'un certain nombre de projets et initiatives mutuellement bénéfiques, notamment dans les domaines de commerce, de l'agriculture, de l'industrie, de l'énergie, de l'éducation et des technologies de l'information". Pour sa part, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, a apprécié l'engagement de l'Ukraine d'avoir une représentation diplomatique en RDC. L'évolution de la situation dans ces deux pays était censée, selon lui, leur permettre de relancer la coopération.

Quelques heures plus tôt, l'envoyé spécial ukrainien, Maksym Subkh, était reçu par le vice-Premier ministre de la Défense, Jean Pierre Bemba, en présence de l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC. Il a été question, au cours de cette entrevue, de la réactivation de la coopération traditionnelle militaire et technique datant de 1990, mais aussi de la relance de la coopération politique et économique entre la RDC et l'Ukraine. Pour Kiev, il s'agit de rattraper le temps perdu en remettant dans l'ère du temps une coopération bilatérale longtemps restée en hibernation.

"On se connaît depuis les années 1990, on se connaît très bien. Nous avons fait un tour d'horizon de notre future coopération (...) Je peux vous dire qu'il y a des domaines prometteurs à développer", a indiqué l'hôte du VPM de la Défense. Rappelons que la RDC et l'Ukraine ont établi des relations diplomatiques depuis le 13 avril 1999 par la signature d'un communiqué conjoint entre les représentants permanents de l'Ukraine et de la RDC auprès des Nations unies. Et depuis lors, ces relations sont restées au beau-fixe et se sont matérialisées par la signature de plusieurs accords de coopération.