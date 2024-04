Tunisie: Revue parlementaire - L'ARP publie son deuxième numéro du magazine El Majless

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) vient de publier le deuxième numéro d'El Majless ( le Parlement). Une revue officielle et périodique, voix du palais du Bardo, qui rend compte des délibérations parlementaires, des initiatives gouvernementales, des propositions de loi des élus...

Ce magazine de très bonne tenue couvre également le cycle de travaux académiques lancés depuis le démarrage de la deuxième session, du 3 octobre à fin décembre 2023.

A cet effet, apprend-on au fil des pages, le coeur des activités des parlementaires a été l'examen du projet loi de finances 2024, pendant les mois de novembre et décembre 2023, en commissions et lors des plénières. Cela a donné lieu à des débats intenses avec les membres de l'exécutif.

Au coeur de l'action parlementaire également, le contrôle des politiques de l'Etat, le vote de nouvelles lois et l'amendement de textes existants. Les députés, à travers leurs interventions dans les séances publiques et lors des questions adressées aux membres du gouvernement, ont fait part de leurs critiques et suggestions, mais également ils ont rapporté les revendications et idées des citoyens.

Renforcer les relations de la Tunisie avec ses partenaires

Des dates clés ont émaillé la deuxième session de la présente législature qui court de 2023 à 2027, en lien avec la diplomatie parlementaire qui oeuvre, à travers ses nombreux leviers, à renforcer les relations de la Tunisie avec ses partenaires, ainsi que son positionnement aux Assemblées régionales et internationales.

A la pointe de ces activités, se situe la visite officielle effectuée par le président de l'Assemblée en Algérie à la tête d'une délégation. Visite qui vient consolider les relations privilégiées entre la Tunisie et l'Algérie.

Au cours de la rencontre virtuelle qui a réuni les présidents des Assemblées membres de l'Organisation de la coopération islamique consacrée à la situation à Gaza et dans les territoires occupés, le Parlement tunisien a fait part de son soutien indéfectible à la cause palestinienne. L'ARP n'a cessé de réitérer la position de principe en faveur des Palestiniens. Position qui s'est déployée à travers les initiatives diverses, tant sur le plan national, qu'international, qui trouvent leur écho dans le présent numéro du magazine El Majless.

Quant aux rencontres académiques qui se déploient notamment à travers les journées d'étude parlementaires, celles-ci ont pour mission de débattre de l'intérêt général à travers l'action parlementaire et les moyens dont elle dispose : organes, procédures et outils, des structures en constante évolution et dans leur fonctionnement et dans leur rendement.

L'ARP oeuvre à conforter son positionnement dans le paysage public et politique national, pour gagner la confiance du citoyen envers l'institution législative qui participe de l'édification de la nation, conformément à la Constitution de Juillet 2022 et des attributions qui lui sont conférées.

Par le biais de cet organe de presse et de communication, le public est invité à prendre connaissance des différentes activités de l'ARP. Outre les articles de couverture des travaux parlementaires, les contributions des députés ont pour effet d'enrichir le contenu de la revue.

L'initiative est très louable, le magazine est de très bonne qualité. A ce titre, il devrait bénéficier d'un peu plus de publicité sur les canaux propres de l'ARP, tels les réseaux sociaux. De plus, s'il était publié en d'autres langues, il optimiserait sa diffusion auprès d'un plus large public.