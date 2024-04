Congo-Brazzaville: Lutte contre le banditisme - Pierre Ngolo appelle à la mobilisation générale

Face à la montée grandissante de la criminalité à Brazzaville et à travers le pays, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a invité le 10 avril, lors de la clôture de la deuxième session ordinaire administrative, les Congolais à un sursaut national afin de vaincre ce phénomène qui rend la population mal à l'aise.

Pierre Ngolo s'est montré affligé par la poussée inquiétante de la criminalité dans la ville capitale et partout ailleurs. Un phénomène tenu par des jeunes délinquants qui tuent, volent, braquent, violent et brutalisent la population sur leur passage. Des actes de nature à troubler la paix sociale et la quiétude dans le pays, condition sine qua non d'une bonne existence.

Ainsi, pour contenir le phénomène, le président de la chambre haute du Parlement a exhorté la population à être soudée et à agir dans la grande complicité afin de barrer la route à ces criminels.

« Militants pour la paix dans le monde, nous déploierons toutes nos énergies à la préservation et la consolidation de la paix au Congo. Comme le disait un savant : "La paix est plus précieuse que tous les trésors au monde". Nous formulons donc le voeu que soit déclenchée, dans tout le pays, une mobilisation générale et soutenue permettant de vaincre le banditisme sur toutes ses formes », a suggéré Pierre Ngolo.

Toutefois, le président du Sénat a invité la population à ne pas se faire justice elle-même pour ne pas tomber sous le coup de la loi. « La tendance à la justice du peuple est une dérive grave qui risque de ruiner les efforts consentis dans la construction de notre jeune démocratie. Force doit demeurer à la loi applicable à tous indistinctement », a-t-il renchéri.

Dix affaires adoptées et huit ajournées

Dix-huit affaires étaient inscrites à l'ordre du jour de la quatrième session ordinaire administrative, parmi lesquelles douze étaient arrêtées par la conférence des présidents et six parvenues en cours de session. A propos, dix projets de loi ont été approuvés par les sénateurs et huit sont renvoyés à la prochaine session.

Au nombre des affaires adoptées, l'on note, entre autres, quatre approbations de contrat de partage de production et une autorisation de ratification de l'accord de financement portant sur la participation de Mercuria dans le permis Marine XI de 40,39% à 71,89%, modifiant les régimes fiscal et douanier. Il y a aussi l'approbation du contrat de partage Tilapia II entre le Congo, la Société nationale des pétroles du Congo, la société Olive Energy E&P et la société DMT Overhood.

Le Sénat a aussi adopté le projet de loi portant création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle ainsi que celui portant création de l'Autorité nationale de la concurrence.

Lors de cette session, la chambre haute du Parlement a élu neuf sénateurs devant compléter l'effectif de la Haute cour de justice, conformément à la loi. Parmi eux, quatre titulaires, quatre suppléants et un juge à la commission d'instruction. De même, les sénateurs ont désigné deux des leurs devant faire partie du Parlement panafricain.