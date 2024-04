Congo-Kinshasa: La jeunesse de l'UDPS/Tshangu à l'école du parti - Charpy Fundatela Mwamba et ses conférenciers ont cogité sur les enjeux de conservation du pouvoir

La mythique salle Apocalypse 22 au quartier dans la commune de Masina était remplie comme un oeuf au cours d'une conférence de réflexion organisée par la Ligue des jeunes UDPS/Tshangu. « L'apport de la jeunesse de l'UDPS face aux enjeux de conservation du pouvoir » était le thème retenu par l'initiateur de ce forum, Charpy Fundatela Mwamba, président fédéral de la ligue des jeunes UDPS/Tshisekedi.

L'occasion était donnée à chacun des intervenants pour exposer sur l'apport concret de tout membre du parti au pouvoir Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), spécialement la jeunesse, afin que ce second et peut-être dernier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit un succès incontestable et pour bien conserver le pouvoir. Parmi les conférenciers figuraient notamment Maître Alexis Mubangi, M. Justin Lopongo, Madame Thérèse Mbuya Kasonga et le patriarche Paul Kapita Shabani.

Le principal objectif d'un parti politique c'est d'accéder au pouvoir et de le conserver. A la fin de ce second mandat du fils biologique et politique du Sphinx de Limete en 2028, l'UDPS/Tshisekedi va mettre tout en oeuvre pour la conservation du pouvoir. Ce qui est tout à fait légitime. Sous la houlette du président Charpy Fundatela, les jeunes filles et garçons de même que des adultes habitant ce District de la capitale congolaise sont venus massivement écouter avec attention les différents orateurs.

%

D'entrée de jeu, Maître Alexis Mubangi a démontré combien il est plus qu'impérieux de revoir ou revisiter l'actuelle Constitution de la République. Histoire de sauver ce vaste et beau pays, le Congo. Selon lui, il faudra procéder à la suppression de certains articles. Il a aussi proposé la suppression de certaines institutions budgétivores et dont le pays peut se passer car elles n'influent en rien au développement du pays.

Quant au deuxième intervenant, Justin Lopongo s'est plus appesanti sur le facteur économique qui va concourir à la réussite de ce second et dernier mandat du Président de la République issu des rangs de l'UDPS. D'après cet orateur, une économie caractérisée notamment par la dépréciation de la monnaie nationale ou locale ne facilitera pas le maintien de l'UDPS/Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Il a planché sur le vacillement du taux de change du dollar américain en proposant quelques pistes de solution. Il sied de rappeler que lors du lancement de la campagne électorale au stade des Martyrs de la Pentecôte par le candidat n°20, Félix Tshisekedi, la population scandait : « Dollar ekita ! » (« Que le taux du dollar baisse ! » C'était aussi le cas sur d'autres contrées parcourues par le candidat Président réélu.

Justin Lopongo a invité la Banque Centrale du Congo (BCC) à s'appuyer sur les articles 18 et 69 de la Constitution afin de trouver la solution à cet épineux problème qui met à mal le social des Congolais. Il a suggéré entre autres : Conditionner les expéditions de dollars américains par une quittance de la BCC ; protéger la monnaie locale avec des règles strictes notamment l'élaboration d'l'élaboration d'une loi portant sur la protection du franc congolais face à la monnaie étrangère ; appuyer avec des décisions de dédollarisation en faisant un suivi sur les paiements de loyer, billet d'avion, minerval, etc.

Madame Thérèse Mbuya Kasonga a abordé, pour sa part, le défi éducationnel en République démocratique du Congo. Selon cette conférencière, l'éducation a été détruite pendant des longues années. Un seul remède à ces maux : éveiller la conscience des jeunes et l'ensemble des Congolais notamment à travers la mise en place des cadres de concertation des jeunes. L'icône planétaire Nelson Mandela n'a-t-il pas dit que « l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde » ?

D'autres sous-thèmes ont été abordés au cours de ce forum inédit à la Tshangu. La réflexion est à encourager au sein des partis et regroupements politiques. Surtout apprendre comment accéder et conserver le pouvoir. Chapeau bas au président Charpy Fundatela Mwamba, l'initiateur et organisateur de cette conférence de réflexion.