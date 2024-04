Congo-Kinshasa: Judith Suminwa étant face à plusieurs défis majeurs à relever, Noël Tshiani - «Je propose une structure du gouvernement réduit à 22 ministres, y compris le Premier Ministre »

Noël Tshiani Mwadiamvita revient à la charge. Il mène depuis un temps une vaste campagne consistant à proposer des pistes de solution aux dirigeants pour l'amélioration de la situation sociopolitique de la RD. Congo. Dans sa récente publication, il soulève la fameuse problématique de la réduction du train de vie des Institutions. Cet ancien candidat à la Présidentielle de 2023 est de ceux qui pensent que le prochain Gouvernement devra avoir moins de membres que celui du mandat précédent du Président Tshisekedi. Le Professeur Noël Tshiani préconise un format de 22 Ministres seulement pour permettre de mieux attaquer les défis auxquels le pays fait face sur tous les fronts.

«Un tel gouvernement réduit donnerait un signal fort que les choses ont changé et que désormais l'efficacité est l'objectif recherché. La réduction proposée aurait un impact sur le budget et le vécu quotidien de la population car les épargnes dégagées pourraient être investies dans des activités sociales et d'autres projets de développement à impact visible. Ce Changement de la taille du gouvernement marquerait aussi le démarrage des réformes institutionnelles importantes pour plus d'efficacité et d'impact », souligne Noël Tshiani, dans son message, tel que publié, depuis ce mercredi, sur son compte X, tout en précisant les Ministères à évacuer et ceux qui méritent un peu plus de soin sous la conduite de Judith Suminwa Tuluka, la nouvelle Première ministre de la RDC ;

Message de Noël Tshiani

La taille du gouvernement

Dans son discours d'investiture pour le deuxième mandat, le Président de la République avait promis de corriger les erreurs du passé. Lors du premier mandat du Chef de l'Etat, le gouvernement était composé de cinquante-sept ministres, y compris les vice-ministres, ce qui était jugé éléphantesque, budgétivore et inefficace. Tirant les leçons du passé, je propose une structure du gouvernement réduit à 22 ministres, y compris le premier ministre. Certains de ces ministres seraient secondés par des vice ministres qui travailleraient avec les secrétaires généraux et les conseillers pour donner l'appui technique et logistique aux ministres titulaires.

Un tel gouvernement réduit donnerait un signal fort que les choses ont changé et que désormais l'efficacité est l'objectif recherché. La réduction proposée aurait un impact sur le budget et le vécu quotidien de la population car les épargnes dégagées pourraient être investies dans des activités sociales et d'autres projets de développement à impact visible. Ce Changement de la taille du gouvernement marquerait aussi le démarrage des réformes institutionnelles importantes pour plus d'efficacité et d'impact.

Voici ma proposition d'un gouvernement réduit à 22 ministres :

1. Première Ministre ;

2. Vice-Premier Ministre en charge de l'intérieur et de la décentralisation :

3. Vice-Premier Ministre en charge de la Défense Nationale et des Anciens Combattants ;

4. Vice-Premier Ministre en charge de l'Economie et des Finances (y compris Budget, Plan et Portefeuille):

5. Vice-premier ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération internationale et de l'Intégration Régionale ;

6. Ministre de la Fonction publique et de la Réfondation de l'Etat ;

7. Ministre de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme ;

8. Ministre de la Justice, de la Garde des Sceaux et des Droits Humains ;

9. Ministre des Infrastructures et des Travaux publics ;

10. Ministre du Développement Rural, de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire (y compris la Pêche et l'Élevage);

11. Ministre de la Santé Publique et de la salubrité ;

12. Ministre des Transports ;

13. Ministre de Industrie, du Secteur privé et du Commerce Extérieur;

14. Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

15. Ministre des Affaires Sociales et des solidarités (y inclus les Personnes vivant avec handicap);

16. Ministre de l'ESU, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle ;

17. Ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté ;

18. Ministre des Mines ;

19. Ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures ;

20. Ministre des PTNTIC et du Numérique ;

21. Ministre de l'Amenagement du territoire, des Affaires foncières et de l'Habitat ;

22. Ministre de la Culture, des Sports, des Loisirs et et des Médias :

Ces ministres peuvent être assistés par des vices ministres suivants :

Intérieur et Décentralisation :

Affaires Étrangères, Coopération internationale et intégration régionale :

Plan et Budget :

Finances et Portefeuille :

Économie nationale :

Défense Nationale et Anciens combattants :

Énergie et Hydrocarbures :

Education nationale et Jeunesse :

ESU et Recherche scientifique :

Formation Professionnelle :

Une telle structure du gouvernement se compare favorablement avec les gouvernements dans d'autres pays.

La patrie ou la mort !

Professeur Noël K. Tshiani Muadiamvita