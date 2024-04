Congo-Kinshasa: Ouverture du Forum économique RDC-UK, Kinshasa - Jean Lucien Bussa expose les potentialités nationales devant les investisseurs britanniques

En sa qualité de Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa a participé au Forum économique RDC-Royaume-Uni débuté hier, mercredi 10 avril 2024 à Kinshasa, et qui se clôture ce vendredi 12 avril 2024. A l'occasion, il a formulé les orientations générales de ce forum qui cadre avec les objectifs de ce nouveau quinquennat et qui concrétise les voeux du Gouvernement Britannique de renforcer les liens économiques et commerciaux avec la RDC. En effet, ce forum d'affaires sur le commerce et les investissements, le tout premier, est une opportunité d'affaire pour les investisseurs de ces deux grands pays à potentiel économique énorme.

Prenant la parole lors de cette cérémonie d'ouverture, le Ministre du Commerce Extérieur a circonscrit son allocution sur deux axes à savoir : la description des relations économiques et commerciales entre les deux pays et aussi un aperçu des potentialités économiques, lesquelles constituent des opportunités d'affaires pour les investisseurs.

La mission britannique a pour objectif, renforcer les relations économiques et de créer des partenariats entre des entreprises britanniques multisectorielles de premier plan et les secteurs public et privé de la RDC.

«Selon les informations en notre possession, la délégation Britannique conduite par Lord Dolar Popat est composé de 26 entreprises actives dans de nombreux secteurs à forte croissance, notamment la télécommunication, les services financiers, l'exploitation minière, l'agriculture et les infrastructures, la technologie de l'information ainsi que dans les plateformes des zones de production », a indiqué Jean Lucien Bussa.

Ce, avant de poursuivre : « ...le Ministre Britannique avait exprimé le souhait de renforcer les liens économiques entre nos deux pays, avec pour objectif la promotion de la croissance économique, la création d'emplois et la promotion du développement durable, tant en RDC qu'au Royaume-Uni (...) le volume de commerce entre nos deux pays est évalué à un peu moins de 100 millions de dollars américains, ce qui n'est pas énorme et implique la nécessité d'explorer davantage les possibilités de développer des relations commerciales plus solides ».

Signalons que la mission de cette coopération est d'encourager l'augmentation du volume des investissements entre la Grande Bretagne et la RDC. « ...notre souhait est de saisir cette occasion pour vous informer que la liste de secteurs potentiels pouvant intéresser la Grande Bretagne est loin d'être exhaustive et peut tourner principalement autour des domaines suivants : Agriculture et agro-industrie ; bois, infrastructures routières, BTP ; Énergie ; Services financiers ; secteurs sociaux ; pêche ; transformation numérique ; transition énergétique et mines », souligné le Ministre congolais du Commerce Extérieur.

A en croire Jean Lucien Bussa, la RDC est un pays organisé, ayant des institutions stables et un leadership affirmé et reconnu qui propose un environnement des affaires sécurisé. « Le République Démocratique du Congo, ce sont aussi des ressources humaines jeunes, bien formées et disponibles (...) la République Démocratique du Congo est ouverte à une véritable coopération économique et commerciale dans un esprit gagnant-gagnant. En effet, toutes les richesses du sol et du sous-sol congolais vous seront présentée. A tout prendre, la RDC reste entièrement disposée à recevoir davantage des investisseurs britanniques qui sont prêts à s'y installer dans le secteur de leur choix », a-t-il déclaré.

A noter que pendant deux jours, la délégation britannique sera au contact avec cette d'opportunités qu'est la RDC et se rassurera de la disposition de la RDC à accueillir des investissements directs britanniques pour développer cette coopération économique et commerciale entre les deux pays.