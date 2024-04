Madagascar: Un financement de 1,5 million d'euros pour la promotion de l'agriculture biologique

La France, à travers l'Agence Française de Développement et Madagascar, via le Syndicat Malgache de l'Agriculture Biologique (SYMABIO) viennent de signer une convention de partenariat dans les locaux du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage à Anosy.

Dans le cadre du renforcement de cette coopération bilatérale, un financement de 1,5 million d'euros est alloué à la promotion de l'agriculture biologique par le biais de la mise en oeuvre du projet « Bio'Tsika » qui vise à améliorer les conditions de vie des agriculteurs malgaches. Cette convention de financement à titre de subvention a été signée entre le président national du SYMABIO, Heriniaina Ramboatiana, l'ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois et le directeur de l'AFD, Yves Guicquéro, et ce, en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Suzelin Ratohiarijaona.

Ce projet qui s'étale sur une période de trois ans, consiste ainsi à encourager les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement et à renforcer le bien-être des communautés rurales. Pour ce faire, le SYMABIO va développer deux innovations, à savoir la mise en place des « Territoires à vocation agricole biologique » et du « Système Participatif de Garantie ». Ce qui permettra d'assurer l'émergence d'une dynamique régionale de développement de l'agriculture biologique ainsi que le développement des filières bio. L'accompagnement de la mise en oeuvre de la loi sur l'agriculture biologique n'est pas en reste.

Près de 20 000 producteurs bénéficiaires

Ainsi, ce projet élaboré en collaboration avec le ministère de tutelle et bien d'autres partenaires, soutiendra la dynamisation du mécanisme de production et de commercialisation des produits agro-alimentaires biologiques tout en garantissant la santé humaine, la préservation du capital naturel et l'équité socio-économique. Force est de remarquer que l'agriculture biologique connaît une expansion depuis ces dernières années. Ce secteur touche près de 70 000 exploitants agricoles et représente près de 112 000 ha de surfaces certifiées en 2021 au lieu de 14 000 ha en 2009.

La quasi-totalité de la production est tournée vers l'exportation. Toujours dans le cadre de ce projet « Bio'Tsika », près de 20 000 producteurs issus des régions d'Alaotra Mangoro et d'Atsinanana en seront les bénéficiaires. Des séances de formation leur seront entre autres dispensées. En revanche, le développement de filières porteuses telles que le curcuma, le maïs, le girofle, la vanille, le riz et les légumes, sera priorisé. La mise en place de ces deux innovations sera ainsi opérationnelle dans ces deux régions d'intervention, à titre pilote. Par ailleurs, le projet Bio'Tsika prévoit de renforcer la pérennisation de SYMABIO, un acteur clé de la promotion de l'agriculture biologique à Madagascar.