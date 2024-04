Madagascar: Secteur minier - Débat autour de cadre juridique et des intérêts des communautés

Figurant parmi les secteurs clé du développement économique, les mines doivent être mieux connues par la population. Raison pour laquelle la conférence des Evêques de l'Eglise catholique a pris l'initiative de tenir des conférences-débats sur le sujet, notamment dans les zones à forte potentialité minière.

L'initiative qui entre dans le cadre du projet Taratra concerne plus particulièrement la région Atsimo Andrefana, avec notamment, la conférence qui a eu lieu le 3 avril dernier à Benetsy, dans la Commune rurale d'Ankilimanlinike, district de Toliara II.

Directement impactée

Portant sur le thème du cadre juridique des opérations minières, notamment des droits et obligations de l'exploitant minier, du gouvernement et de la communauté impactée, la conférence-débat à vu la participation des représentants de la population de Benetsy qui sont directement impactés par le projet de valorisation de sables minéralisés à Toliara.

Une occasion pour ces derniers de mieux connaître l'enjeu du secteur minier pour le développement économique. Mais également et surtout d'échanger leurs points de vue sur les projets d'exploitation des ressources naturelles afin de trouver un consensus, une idée commune. On rappelle sur ce point que l'un des objectifs du projet Taratra est de rassembler les acteurs pour s'informer, apprendre, discuter, échanger des points de vue et dialoguer pour la bonne gouvernance de l'exploitation des ressources minières pour que la population malagasy en tire un maximum de bénéfices.

Strictement encadrés

Cette initiative aura en tout cas eu le mérite de mieux clarifier les acteurs, notamment les communautés locales impactées sur les retombées positives des projets miniers sur leur vie socioéconomique, mais aussi la nécessité de dialoguer avec les promoteurs et de trouver un consensus sur certains points complexes des projets. " Ce genre de rencontre est important car Il est vraiment essentiel de rassembler les acteurs pour trouver un consensus, afin que la population jouisse des retombées de l'exploitation minière car il est question d'intérêt général" a déclaré Ralahy Emmanuel Ralahy Emmanuel, coordinateur du projet Taratra.

A l'issue de cette conférence-débat, la population a été en tout cas rassurée sur le fait que les projets miniers sont strictement encadrés par la loi et doivent profiter aux communautés locales qui ont d'ailleurs des droits spécifiés dans des cadres réglementaires et les conventions passées entre l'Etat et les exploitants miniers, notamment les grandes entreprises minières comme Ambatovy, Rio Tinto QMM ou Base Toliara.