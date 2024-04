Afrique: FIFA - Gelson Fernandes en mission à Madagascar

La Fédération Malgache de Football organise quatre événements différents pendant trois jours à partir de ce jour. Gelson Fernandes, le directeur régional de la Division Associations Membres de la Fifa pour l'Afrique, et Sanda Rasoamahenina, coordinateur des projets pour le Sud-est de l'Afrique assisteront à l'événement.

Gelson Fernandes, un nom qui résonne dans les stades de football européens, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière impressionnante en rejoignant la FIFA en tant que Directeur Régional pour l'Afrique. Né le 2 septembre 1986 à Praia, sur l'île de Santiago au Cap-Vert, Fernandes a laissé son empreinte sur le terrain en tant que milieu défensif redoutable.

Sa nomination au poste de Directeur Régional de la division Associations Membres pour l'Afrique est un témoignage de son engagement envers le développement du football sur le continent. À compter du 1er août 2022, il supervise les services visant à renforcer les associations membres africaines grâce au Programme Forward de la FIFA. Fernandes n'est pas étranger à la scène internationale.

Avec 67 sélections en équipe nationale suisse et deux buts marqués, dont celui mémorable contre l'Espagne lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud, il a démontré son talent et son dévouement sur le terrain. Sa carrière professionnelle l'a conduit à travers toute l'Europe, des clubs renommés tels que Manchester City et Leicester City à des destinations exotiques comme le Sporting CP au Portugal et l'Udinese en Italie. Plus récemment, il a travaillé avec l'Eintracht Francfort en Bundesliga avant de rejoindre la FIFA.

%

De passage à Madagascar

En dehors du terrain, Fernandes incarne la polyvalence et l'engagement. Parlant environ sept langues et ayant un diplôme en management, il a occupé des postes de direction, notamment en tant que vice-président du FC Sion en Suisse. En tant qu'ambassadeur des athlètes pour Right To Play depuis 2017, il a contribué à des initiatives telles que ONE SEAT - ONE GOAL, démontrant ainsi son engagement envers le bien-être des enfants à travers le sport.

Son passage à Madagascar, où il participe à une série d'événements organisés par la Fédération Malgache de Football, reflète son engagement envers la croissance du football dans les régions émergentes. La conférence nationale sur le développement du football et le projet de réhabilitation du Centre Technique National sont des étapes importantes dans la promotion du football à Madagascar, et Fernandes est fier d'y contribuer.