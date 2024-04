Afrique: Conférence régionale de la FAO - Appel à l'action pour la transformation des systèmes agroalimentaires

La 33e session de la Conférence ministérielle régionale de la FAO pour l'Afrique (ARC33) se tiendra du 18 au 20 avril au Maroc. Un appel à l'action est déjà lancé par Qu Dongyu, DG de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

L'Afrique détient la clé pour avancer vers un monde exempt de faim et de pauvreté, et le moment est venu pour les gouvernements africains de saisir cette opportunité et de catalyser la transformation des systèmes agroalimentaires. C'est ce que soutient Qu Dongyu, DG de la FAO dans un article d'opinion adressé aux médias. Pour lui, l'importance de l'ARC33 ne peut être sous-estimée.

Cet événement rassemblera les ministres de l'Agriculture du continent dans un effort concerté pour aborder les défis cruciaux auxquels l'Afrique est confrontée en matière de sécurité alimentaire, de nutrition, d'environnement et de développement durable. L'ambition de la FAO pour les années à venir est clairement définie dans son Cadre stratégique 2022-2031. Ce cadre, centré sur quatre axes majeurs - amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie - vise à transformer les systèmes agroalimentaires pour les rendre plus efficaces, inclusifs, résilients et durables, conformément aux objectifs de développement durable et à l'agenda post-Malabo.

Potentiel immense

Le continent africain possède la liste des 20 économies à la croissance la plus rapide au monde et est doté de ressources naturelles abondantes, y compris la plus grande part de terres arables, selon le DG de la FAO. De plus, sa population jeune est une source de dynamisme et d'innovation inégalée. Cependant, les défis persistent. Les conflits continuent de freiner le progrès, tandis que la crise climatique menace la sécurité alimentaire et le bien-être des populations. C'est pourquoi la paix et la stabilité sont des prérequis indispensables pour le développement durable, d'après ses propos.

La conférence ministérielle offre une plateforme essentielle pour les gouvernements africains afin de partager leurs expériences et leurs perspectives sur la transformation des systèmes agroalimentaires. Le Maroc, en particulier, est un exemple inspirant de leadership dans ce domaine, avec des progrès remarquables dans la modernisation et la diversification de sa production agricole.

« Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la collaboration est essentielle. Les partenariats stratégiques entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et les organisations internationales sont cruciaux pour débloquer les investissements nécessaires et surmonter les obstacles qui entravent le développement des systèmes agroalimentaires. La FAO s'est engagée à soutenir cette dynamique, mobilisant des ressources et facilitant des partenariats à travers des initiatives telles que Main dans la main. Grâce à ces efforts conjoints, nous pouvons transformer le visage de l'Afrique - d'une terre caractérisée par la pauvreté et la faim à celle d'une terre d'abondance, de résilience et d'opportunités pour tous », a souligné Qu Dongyu. Bref, la transformation des systèmes alimentaires est mise en avant par la FAO, pour construire un meilleur avenir.