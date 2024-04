Madagascar: Élections législatives - Scission au sein du TIM et du TGV/IRD

La sélection des candidats aux prochaines élections législatives provoque une vague de contestations et de frustrations.

Les élections législatives du 29 mai prochain risquent de provoquer d'énormes dégâts au niveau des deux plus grands partis du pays. Le Tiako i Madagasikara de Marc Ravalomanana et le Tanora malaGasy Vonona du président Andry Rajoelina sont au bord d'une scission sans précédent. La sélection des candidats pour cette échéance électorale est à l'origine d'une vague de contestations et de déception au sein des partisans des premières heures des deux partis rivaux.

Pour sa part, Marc Ravalomanana est en passe de choisir de faire alliance avec les autres candidats malheureux de la dernière élection présidentielle, regroupés au sein du Firaisankina. Une alliance "contre nature", mise en place pour affronter les urnes. Mais à l'allure où vont les choses, Ravalo risque d'être le grand perdant de cette coalition. Obligé de faire des concessions, il a dû se séparer de bon nombre de ses fidèles compagnons de lutte au sein de son propre parti.

Pour ne citer que le cas du Colonel Ramboasalama, un député en exercice élu sous la bannière du TIM dans le 4è Arrondissement ; du Colonel Rabe Jules à Toliara I qui était le Coordonnateur politique du parti dans la Région Atsimo Andrefana ; ou encore du député de l'Atsimondrano Jean Alain Ratsimbazafy. Tous ont pourtant subi des persécutions en défendant bec et ongles la cause de l'ancien parti au pouvoir. D'autres grandes figures du parti ont également été recalées au profit de candidats du Firaisankina. En décidant de se présenter sous une liste indépendante, ces candidats recalés du TIM vont accentuer la dispersion des voix au profit des autres prétendants.

Frustrations

La dispersion des voix, la plateforme Isika Rehetra Miaraka Amin'i Andry Rajoelina ne pourra pas non plus l'éviter lors du scrutin du 29 mai. En effet, la sélection des candidats a aussi provoqué une vague de contestations et de frustrations. Des prétendants qui se sont préparés depuis des années se sont vus écartés, y compris des députés sortants et des fidèles compagnons de lutte de la première heure.

L'incompréhension est totale dans les rangs des partisans de la base. Les Anyah, Rossy, Christine Razanamahasoa, Marco Tsaradia, Brunelle Razafitsiandraofa et autres ne porteront pas le maillot de l'IRD cette fois-ci. Haritiana Rasolonirainy, alias Ralava, un des leaders du parti TGV dans la Région Haute Matsiatra sera le principal adversaire de l'actuelle ministre de l'Education Nationale Marie Michelle Sahondrarimalala à Fianarantsoa. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. En effet, ce cas de figure se répète dans plusieurs districts. Dans d'autres circonscriptions, les partisans sont divisés.

Certains affichent clairement leur réticence à soutenir le candidat mandaté par le Bureau central. C'est le cas notamment à Ambatondrazaka qui est pourtant une circonscription stratégique pour le régime. Le manque, voire l'inexistence de communication officielle relative à la sélection des candidats a peut-être joué dans cette situation de cacophonie totale qui risquerait d'avoir des répercussions sur le rapport de force au niveau de la prochaine législature. Pour recoller les morceaux, les dirigeants du TIM et ceux du TGV/IRD devraient tout mettre en oeuvre pour rassurer les bases par rapport aux tenants et aboutissants de la stratégie politique mise en place.