Madagascar: Internet par satellite - Starlink débarque

Autorisé à s'installer à Madagascar, Starlink prépare son décollage. Une révolution internet s'amorce dans la Grande île, avec des services haut débit prometteurs et une concurrence qui s'intensifie.

Un remodelage du paysage des Télécommunications en cours. Starlink obtient le feu vert des autorités pour s'installer dans la Grande île. Une fois après avoir fini les procédures d'établissement au pays. Le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications annonce l'arrivée «imminente» de cette filiale de l'entreprise Tesla à Madagascar. Selon le département ministériel, son installation locale est en cours, ainsi que la régularisation de leur situation.

Pour le moment, Il n'y a pas encore de précisions sur la date à laquelle ce géant de la Télécommunication mondiale est prévu opérer à Madagascar. Toutefois, il devrait encore remplir des conditions techniques en rapport avec leur établissement ici. «Son installation locale est actuellement en cours. Ainsi que la régularisation de sa situation administrative pour l'obtention de sa licence en tant qu'opérateur satellite», fait savoir le MNDPT dans un communiqué relatant les propos de Tahina Razafindramalo, chef de ce département ministériel lundi.

Cette future installation de Starlink est le fruit d'une politique de l'état, qui a décidé d'ouvrir le secteur des Télécommunications pour que tous les fournisseurs d'accès à Internet puissent obtenir des licences, à condition d'être en règle par rapport aux exigences du cahier des charges. Haut débit. Sur son site officiel, Starlink annonce néanmoins que ses services pourraient être disponibles au troisième trimestre de cette année. Il s'agit donc d'un changement qui ne va pas passer inaperçu dans le pays.

Données illimitées

La concurrence s'etoffe. Un satellite Starlink peut fournir jusqu'à 25Mb/s de connexion aux usagers. avec des pics de 200 Megabits de débit qui peuvent être atteints. Starlink est en effet en mesure de satisfaire les besoins de consommation des résidences, entreprises et autres consommateurs, et couvrir une vaste zone. Il s'agit néanmoins de plusieurs offres ciblant des niches définies. Une grille de prix sur son site officiel laisse entrevoir les possibilités de prix dans les offres internet fournis par ces satellites, volant à 550 kilomètres d'altitude. Selon le site 01 net, Il existe six abonnements Starlink à l'heure actuelle.

Chaque forfait s'adresse à un usage. Le plus populaire est l'abonnement Starlink Résidentiel. Il permet de s'abonner au réseau Internet Starlink pour avoir une connexion chez soi. Le forfait concerne donc les particuliers et se distingue du forfait Entreprises. Les données sont illimitées. Il en va de même pour les autres offres, avions, entreprises, bateaux. Les ramifications sont diverses. Le projet compte plus de deux mille satellites gravitant autour du globe jusqu'à maintenant. Les services vendus par Starlink commencent à s'étendre partout dans le monde. En tout cas, cette implantation à Madagascar ne passera pas inaperçu.