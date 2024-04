Congo-Kinshasa: Des armateurs accusent le M23 d'attaques ciblées sur le lac Kivu, entre Minova et Goma

Des armateurs des embarcations sur le lac Kivu accusent les rebelles du M23 d'être auteurs des attaques de plus en plus ciblées sur le lac Kivu entre Minova (Sud-Kivu) et Goma (Nord-kivu).

Ils citent en exemple l'attaque, mardi 9 avril, d'un bateau qui quittait Minova pour Goma. Cette embarcation a été la cible des bombes des rebelles qui sont positionnés dans les collines environnantes, affirment ces armateurs.

Ils ajoutent qu'à la suite de cette attaque, une femme enceinte se trouvant à bord du bateau a perdu sa grossesse.

Alfred Genty Kimbutu, capitaine de ce bateau, évoque sa crainte face à cette situation :

« Nous avons eu peur pour notre bateau touché récemment par les bombardements des rebelles du M23 dans notre site de Minova. Alors nous avons jugé bon de le faire évacuer ou le faire garder de l'autre côté parce que nous avons vraiment très peur au risque de faire noyer notre engin ».

Il pense sérieusement à suspendre ces activités sur cette insécurité persiste sur le lac.

« Nous risquons de stopper la navigation alors que nous faisons nourrir presque deux millions d'habitants se trouvant dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Nous n'avons même plus d'autres moyens de faire déplacer nos produits champêtres parce que la route nationale RN2 est fermée et maintenant le lac risque d'être fermé à la suite de ces bombardements », a regretté ce capitaine de bateau.