Ile Maurice: Les élections générales frappent à la porte

Il n'y a pas que les sorties médiatisées du Premier ministre, Pravind Jugnauth, et ses mesures populaires qui vont dans ce sens. La commission électorale aussi met à jour sa liste de fonctionnaires qui seront appelés à travailler pour les élections générales, tout en répertoriant les centres de vote.

Du côté du gouvernement et des compagnies publiques, la campagne de recrutement semble s'accélérer, sans compter la distribution de patentes de taxis à ceux souhaitant travailler à l'aéroport. Quelque chose se trame. Différents éléments réunis semblent faire comprendre que les élections générales ne sont pas si loin.

La commission électorale passe à l'action

La commission électorale met actuellement à jour sa liste des fonctionnaires souhaitant exercer au cours des prochaines élections. Un proche de la commission électorale nous a confirmé que cet exercice est en cours et qu'il prendra fin bientôt, tout en maintenant qu'elle le fait régulièrement. Il ajoute également que si la commission électorale note qu'il y a un manque de bras après la dissolution du Parlement pour travailler pour les législatives, elle lancera un nouvel exercice pour combler le manque.

On nous a aussi fait comprendre qu'il n'y a aucune effervescence au siège de la commission. Cependant, les employés du secteur public ont reçu un formulaire à remplir et il leur a été exigé de le retourner à la commission électorale dans les plus brefs délais. «Pourquoi on exige de nous que nous déposions ce formulaire dans un délai très court alors qu'autrefois, il n'en était pas ainsi ? Il semble que quelque chose se prépare», déclare une fonctionnaire. De plus, il nous revient également que la commission électorale met à jour sa liste de bureaux de vote.

Campagne de recrutements en accéléré

Les recrutements au sein de divers ministères et corps parapublics sont en hausse. Parmi ceux-ci, beaucoup ne passeront pas par la Public Service Commission (PSC). Par exemple, la Mauritius Film Development Corporation est une des dernières organisations gouvernementales à avoir publié un avis de vacances. Elle recrute des cadres mais aussi des handy workers, des clerical officers, des account clerks et des audiovosuel officers, notamment.

Pour sa part, le ministère de l'Education recrute des retraités pour exercer comme supply teachers pour le kreol dans les écoles publiques. La société Maurifacilities Ltd, appartenant à l'Etat, cherche actuellement des landscape technicians pour élaguer les arbres et tondre les pelouses des espaces publics. Elle recrute également des chauffeurs de poids lourds et des spécialistes en entretien. La National Environment Cleaning Authority, dont nous entendons très peu parler, a mis un avis de recrutement pour divers postes. On compte des offres pour des réceptionnistes/téléphonistes, des clerks et des assistant procurement and supply officers.

Le Rajiv Gandhi Science Center Trust est également à la recherche de clerks et d'électriciens. Pour sa part, le service des pompiers cherche des carrossiers. Le ministère des Infrastructures nationales offre, en ce moment, des stages en ingénierie, qui déboucheront sur une licence reconnaissant les stagiaires comme ingénieurs à la fin de leur formation. Les plus gros des recrutements sont au ministère de la Santé, qui recherche des stagiaires infirmiers tandis que la police a lancé un avis public pour enrôler des jeunes comme constables. La PSC a également posté diverses offres sur son site pour des recrutements en interne pour différents ministères.

Promotions au rang de sergent

Pravind Jugnauth lui-même avait pris la peine d'annoncer la promotion pour 1 785 policiers dont 1 500 au rang de sergent lors de son discours, le 12 mars. Des fonctionnaires ont eu vent qu'une autre vague de promotions serait en préparation.

Patentes de taxi à l'aéroport

Une licence d'opération à l'aéroport de Plaisance vaut de l'or pour les chauffeurs des taxis du Sud. La National Land transport Authority a lancé un appel à candidatures pour les chauffeurs de taxi dans 50 villages de la région, notamment ceux de La Rosa, de Mahébourg, en passant par L'Escalier et Petit Bel-Air, qui souhaitent transférer leur base d'opération à l'aéroport. Ces chauffeurs, qui travaillent davantage avec la clientèle locale, pourront avoir une autre clientèle en travaillant avec les visiteurs. Ils peuvent effectuer des trajets pour des touristes entre Plaisance et les hôtels du Nord à des tarifs variant entre Rs 2 500 à Rs 3 000.

Les nouvelles limites des circonscriptions en place

Par ailleurs, les nouveaux contours des certaines circonscriptions, comme recommandé dans le dernier rapport de l'Electoral Boundaries Commission, seront effectifs tout de suite après la dissolution du Parlement. Plusieurs circonscriptions sont concernées, notamment Savanne-Rivière-Noire, Port-Louis-Nord-Montagne-Longue, Port-Louis-Sud-Port-Louis-Est et Belle-Rose-Quatre-Bornes.

Lors des exercices de recensement des électeurs en janvier, les fonctionnaires engagés par la commission électorale les ont informés de ces changements, en précisant qu'ils ne voteraient pas nécessairement dans le même bureau de vote que la dernière fois. Par ailleurs, au cas où le Parlement serait dissous après le 16 août, la commission électorale déposera la liste d'électeurs de 2024 à cette date selon l'ancien découpage. Toutefois, elle fera des ajustements à la liste des électeurs pour toute élection tenue après cette date. Elle dispose de toutes les données, mais pour le faire, elle doit rechercher l'aval de la Cour suprême.